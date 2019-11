Nogometna selekcija Bosne i Hercegovine dva kola prije kraja izgubila je skoro sve šanse za direktan plasman na Evropsko prvenstvo 2020. godine, ali iz bh. tabora ističu da će se sutra na zeničkom Stadionu Bilino polje pokušati revanširati Italijanima za gostujući poraz u junu mjesecu (1:2).

FOTO: Armin Durgut/PIXSELL

„Zmajevi“ će svoju drugu šansu za plasman na EURO 2020 tražiti na proljeće preko Lige nacija, ali strijelac jedinog gola u prvom meču u Torinu i kapiten bh. tima Edin Džeko, koji se zajedno sa selektorom Robertom Prosinečkim obratio novinarima na večerašnjoj pres-konferenciji, najavio je kako će sutra pokušati ostvariti dobar rezultat na oproštaju od domaćih navijača.



- Italija je jedna velika ekipa, koja je do sada pobjedila sve utakmice i želi da zadržati taj niz. Mislim da može napraviti i apsolutni rekord u broju pobjeda.



Bez obzira što smo izgubili šanse za prolaz, nova će utakmica za nas biti jako bitna za ono što slijedi, ato je Liga nacija u martu. Dat ćemo sve od sebe da pobijedimo Italiju - poručio je Džeko, koji se osvrnuo i na konstataciju Leonarda Bonuccia da je on napadač svjetske klase.



- Dosta se znamo, ne samo on i ja nego i svi ostali igrači koji igraju za italijansku reprezentaciju, kao i par naših igrača koji igraju u Italiji. Mislim da tu ne može biti nekih iznenađenja - smatra Džeko, koji je zbog povrede propustio protekle dvije utakmice bh. tima.



On se nije suglasio s ocjenom jednog bh. novinara da je aktuelna selekcija Italije najslabija do sada te je dodao kako italijanski tim nije slučajno pobijedio u svih osam utakmica, ali da ima puno mladih igrača u čiji će se kvalitet moći uvjeriti iduće godine na EURU.



- Mi smo sami sebi krivi što danas nismo drugi. Volimo da potcjenimo protivnika, ali sutra nećemo potcijeniti Italiju - najavio je Džeko.



Na novinarsku konstataciju da su bili ravnopravni u Torinu, gdje su odigrali i najbolje poluvrijeme u toku ovih kvalifikacija, te da li se može ponoviti utakmica od prije 23 godine. Tada je, naime, bh. tim, golovima Elvira Bolića i Hasana Salihamidžića, slavio na Koševu u Sarajevu u prijateljskom meču protiv Italije s 2:1.



- Nadam se da može. Dat ćemo sve od sebe da napravimo rezultat. Iako ova utakmica nije bitna za kvalifikacije, bitna je zbog samopouzdanja. Pokazali smo u Torinu da možemo igrati s njima pa zašto ne bismo mogli i sutra. Nadam se da možemo ponoviti prvo poluvrijeme iz Torina, ali cijelih 90 minuta - kazao je Džeko.



Selektor bh. tima Prosinečki kazao je da je za njega najvažnije da su mu svi igrači zdravi i da mogu konkurirati za tim.



- Imamo prvih jedanaest. Vidjet ćemo na ovom zadnjem treningu, valjda se neće ništa desiti. Imamo i dobre zamjene. Imamo do sutra još vremena, ali manje-više sve je jasno - kazao je Prosinečki.



Selektor bh. tima kazao je da gosti jure rekord, ali i da njegovi pulene žele pokazati da su dobar tim, pogotovo pred svojim navijačima.



- Sigurno je da smo razočarani, jer u ovoj smo grupi mogli biti drugi. Naši su problemi bili u gostima i nismo bili na nivou kao kod kuće - kaza je Prosinečki, koji je najavio da žele odraditi dobru utakmicu te da bi, ako se ponovi igra iz Torina, da bi mogla biti jako zanimljiva utakmica na Bilinom polju.



Prosinečki je konstatirao kako su izvukli pouke iz poraza u Torinu te kako je siguran da će sutra biti jedna jako dobra utakmica.



Prosinečki je najavio da će utakmicu bh. reprezentacija početi u sastavu: Šehić, Kvržić, Kovačević, Bičakčić, Kolašinac, Pjanić, Bešić, Cimirot, Krunić, Višća i Džeko.



Tabela grupe J: Italija 24, Finska 15, Armenija i BiH po 10, Grčka 8 te Lihtenštajn 2 boda.





(FENA)