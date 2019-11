Na Bilinom polju je održana konferencija za medije pred utakmicu Bosna i Hercegovina – Italija, na kojoj se javnosti obratio selektor Robert Prosinečki.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

On je istakao kako su svi fudbaleri zdravi i kako konkurišu za meč.



“Najvažnije je to da su svi zdravi i da svi konkurišu za utakmicu. Znamo već prvih 11 i danas ćemo vidjeti još na treningu šta će biti. Imamo prvih 11 koji će sutra početi meč, ali vidjet ćemo još do utakmice. Imamo i dobrih izmjena”, rekao je Prosinečki na početku svog obraćanja.



“Italija je sigurno prva u našoj grupi. Imaju sve pobjede i vjerujem da imaju dosta samopouzdanja. Imaju puno dobih mladih igrača, napravili su smjenu igrača nakon što se nisu plasirali na SP. Plasirali su se, ali ganjaju taj rekord i neće biti nimalo lako”, dodao je popularni Žuti.



Istakao je kako je velika želje naše selekcije da pokaže da može igrati i sa najjačim.



“Mi želimo pokazati da možemo igrati sa svakom reprezentacijom pogotovo što u Zenici igramo dobro, a tome se nadamo i sutra”.



Potvrdio je kako su svi u timu razočarani što je drugo mjesto nedostižno. Ostaje žal za mnogim utakmicama.



“Sigurno da smo mi razočarani. U ovoj grupi smo morali i mogli biti drugi. Naši problemi su bili na strani gdje nismo bili tako dobri kao kod kuće. Tu je bila Finska i Armenija gdje smo izgubili. Bila je šansa u Grčkoj, ali smo loše odigrali. Najvažnije je sutra da odigramo najbolje što možemo i da odigramo kao u Italiji gdje smo izgubili, ali smo bili jako dobri na terenu”, rekao je za kraj selektor, a onda izdiktirao sastav za sutrašnji meč.



On izgleda ovako: Šehić, Kvržić, Kovačević, Bičakčić, Kolašinac, Pjanić, Bešić, Cimirot, Krunić, Višća, Džeko.





(SCsport)