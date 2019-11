Ženska „A“ reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je večeras u Haifi Izrael sa 3:1 (1:2) u susretu kvalifikacija za EURO 2021.

Foto: Fena

Domaći sastav dolazi do prednosti u 3. minuti preko Mor Efraim.



Do kraja prvog poluvremena izabranice Samire Hurem preokreću rezultat. Prvo je pogodila Sofija Krajšumović u 29., a zatim i Dajana Spasojević u 37. minutu.



Konačan rezultat postavila je Marija Aleksić u 80 minuti.



Za BiH su igrale: Dijana Haračić, Valentina Šakotić, Šejla Selimović, Amira Spahić, Melisa Hasanbegović, Marija Aleksić, Dajana Spasojević, Đula Velagić, Milena Nikolić, Selma Kapetanović i Sofija Krajšumović. Selektorka: Samira Hurem.



To je treća pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za EURO 2021.



Naredni susret izabranice Samire Hurem će odigrati 5. marta 2020. godine na domaćem terenu, a protivnik će ponovo biti selekcija Izraela.



(FENA)