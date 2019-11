Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je s pripremama za susrete protiv Italije i Lihtenštajna u okviru kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020.

Luka Menalo / AA

Medijima su se danas obratili Gordan Ciprić, pomoćni trener u reprezentaciji, Luka Menalo i Armin Hodžić, a svi su složni da trebaju gledati u budućnost.



Ciprić je rekao kako je ovaj meč važan za bh. tim, iako nema teorijske šanse da se kroz kvalifikacije plasira na Europsko prvenstvo.



"Upitan je Sarić, ali vidjet ćemo kako će biti. Imamo treninge da vidimo kakve će biti promjene. Mancini je rekao što je rekao. Mi gledamo kako ćemo se mi postaviti. I za nas je važan ovaj meč, da zadovoljimo igrom i da osvojimo tri boda. Od prvog dana nije bilo upitno ponašanje igrača. Ova utakmica je prestižna i izazov tako da mislim da motiva ne fali. Ne mogu vjerovati da kvalifikacijske utakmice, gdje igrači igraju za svoju zemlju, da mi moramo razgovarati o motivu. Oni će dati svojim radom najbolji odgovor. Ne vodimo brigu o ekipi Italije, bitnije je da se mi dobro postavimo", rekao je Ciprić.







Armin Hodžić rekao je kako svi trebaju odigrati dobru utakmicu.



"Svi smo profesionalci i gledamo da idemo od utakmice do utakmice. Treba da odradimo dobru utakmicu, iako imamo minimalne šanse. Znamo šta se desilo, ne trebamo gledati unazad nego gledati u budućnost. Istina je da smo kao domaćini dosta jaki, a u gostima nismo dobru igru pokazali. Vjerovatno se svima dešava, pa tako i nama. Igramo protiv jake reprezentacije, ali vjerujem da ih možemo pobijediti. Važna je i atmosfera, svi da budu zdravi i možemo dobro odigrati", rekao je Hodžić.







Luka Menalo rekao je kako su svi razočarani rezultatima bh. tima, ali da ne treba odustajati.



"Nismo bili kompletni i nezahvalno je prognozirati ko će igrati. Selektor to bira, a ja sam spreman da dam sve od sebe, ako bude trebalo. Ja sam imao uganuće zgloba i nadam se da će sve biti u redu. Malo smo svi razočarani situacijom u grupi, ali u nogometu se čuda dešavaju svaki dan. Imamo još dvije utakmice do kraja, trudit ćemo se da damo sve od sebe i obradujemo cijelu naciju", rekao je Menalo.







Poslije osam odigranih kola u grupi "J", prva je Italija s maksimalnih 24 boda. Druga je Finska s 15, Armenija i BiH imaju po 10, Grčka osam, te Lihtenštajn dva boda.



Utakmica BiH - Italija igra se u petak, 15. novembra, s početkom u 20.45 sati na stadionu "Bilino polje" u Zenici. Tri dana kasnije, u desetom kolu grupe "J" Lihtenštajn će u Vaduzu ugostiti BiH (20.45 sati).





(AA)