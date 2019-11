Donijeli smo odluku da u četvrtak ne uzmemo u obzir Raheema za utakmicu protiv Crne Gore. "Moj osjećaj je da smo uradili pravu stvar za tim", rekao selektor Southgate.

Foto: Reuters - 24sata.info

Raheem Sterling, napadač Manchester Cityja izostavljen je iz reprezentacije Engleske za kvalifikacionu utakmicu protiv Crne Gore zbog sukoba sa Joeom Gomezom, igračem Liverpoola u ponedjeljak u kampu nacionalnog tima, nakon nedjeljnog derbija Premier lige.

Fudbalski savez Engleske je saopštio da je Sterling izostavljen “kao rezultat uznemiravanja privatnosti nacionalnog tima“.

Sterling je potom potvrdio da se u kampu reprezentacije dogodio verbalni incident, koji je trajao od pet do deset sekundi. Dvojac je imao svađu i na terenu tokom duela na Anfieldu u kojem su “redsi“ savladali “građane“ sa 3:1.

“I Joe i ja smo imali da kažemo neke stvari i da nastavimo dalje. Bavimo se sportom u kojem emocije mogu biti snažne, a ja sam dovoljno čovjek da priznam kako su me emocije nadjačale. Zbog toga se bavimo ovim sportom, zbog naše ljubavi prema njemu, ali Joe Gomez i ja smo u redu. Obojica razumijemo da je to bila stvar od pet do deset sekundi. To je učinjeno, idemo naprijed i ne pravimo od toga problem veći nego što jeste. Idemo se usredotočiti na našu utakmicu u četvrtak“, napisao je Sterling na društvenim mrežama.

Gareth Southgate, selektor reprezentacije Engleske istakao je da su nažalost emocije iz derbija još uvijek bile svježe.

“Jedan od velikih izazova i izvora snage za nas je to što smo uspjeli odvojiti klupski rivalitet od reprezentacije. Donijeli smo odluku da u četvrtak ne uzmemo u obzir Raheema za utakmicu protiv Crne Gore. Moj osjećaj je da smo uradili pravu stvar za tim. Sada kada je odluka donesena, uz dogovor sa cijelim timom, važno je da podržimo igrače i usredotočimo se na četvrtak uveče“, naglasio je Southgate.

Engleska je uoči posljednja dva kola grupe “A“ kvalifikacija za EURO 2020 lider sa 15 bodova. Slijede je Češka sa 12, Kosovo sa 11, te Crna Gora i Bugarska sa po tri boda i utakmicom manje.

Osim duela sa Crnogorcima u četvrtak na Wembleyju, Engleze do kraja kvalifikacija čeka ogled sa Kosovarima u Prištini 17. novembra.

(AA)