Trener Veleža Feđa Dudić bio je vidno razočaran nakon poraza na Pecari (1:0).

Foto: SC - 24sata.info

U izjavi poslije susreta, šef stručnog štaba je istakao šta je odlučilo pobjednika.

“Mislim da ni po čemu nismo zaslužili da danas izgubimo utakmicu. Presudio je jedan detalj, iskustvo Bagarića, koji osjeti mali kontakt i padne, izbori penal za svoju ekipu… Mi imamo takav isti u drugoj minuti , povlačenje Berishe, a on ostane na nogama. Mislim da bi već tad bila riješena utakmica, ali mi nemamo to iskustvo koje ima Bagarić. Poslije nam je neplanirana izmjena Hasanović poremetila plan, ali i pored toga smo imali preveliki broj šansi. Na gostovanju ne možeš ovoliko šansi promašivati. Poslije je Široki još imao nekoliko prilika za 2:0. Mislim da ni ovo nije realan rezultat, ali šta je tu je. Za nas je najveći dobitak mladi Melvin Osmić, koji je igrao od početka i opdigrao dobro do izmjene”.

Naredni meč Velež igra protiv Sarajeva, ali tek nakon reprezentativne pauze.

“Pauza će nam dobro doći, uvijek dobro dođe kad izgubiš. Nadam se da povreda Dine Hasanovića neće biti ozbiljna, on je bitan igrač u našoj koncepciji i da ću na raspolaganju imati sve igrače“, kazao je Dudić.

(SC)