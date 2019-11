Nogometaši Čelika sutra će u okviru 16. kola BHT Premijer lige na svom Bilinom polju ugostiti posljednjeplasiranu Zvijezdu 09 (13.30 sati), s kojom su polovinom augusta u Ugljeviku remizirali rezultatom 2:2.

Zeničani su, nakon burne sedmice i suspenzije od strane Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine zbog duga prema bivšim igračima, meč prošlog kola na Grbavici protiv Željezničara izgubili službenim rezultatom 0:3, što im je bio i treći uzastopni poraz.

Čelik ni u prethodna dva meča nije postigao niti jedan gol (u gostima Sarajevo te kući Velež 0:2), dok je Zvijezda u prošlom kolu na svom terenu s 2:0 savladala Zrinjski.

- U goste nam dolazi opasna ekipa. Uopšte nije mjerilo tabela, jer se radi o kvalitetnom timu. Analizirali smo njihovi igru. Veoma su brzi u tranziciji, stvaraju puno šansi, ali imaju problem u realizaciji. Mi to sve znamo, ali naš su jedini cilj pobjeda i tri boda - kazao je na današnjoj pres-konferenciji pomoćni trener Čelika Igor Jović.

Čelik neće moći računati na Vedrana Vrhovca i Marka Perišića, koji su suspedovoani zbog kartona.

-Pokazali su u prethodne dvije utakmice da imaju jako dobar tim, igraju dobar nogomet... Njihov položaj na tabeli nije mjerilo njihovog kvaliteta - kazao je napadač Haris Dilaver, koji vjeruje da će i navijači pokazati odanost klubu te ih doći podržati.

Pobjedi se nada i Vladimir Grahovac, koji je u prvom međusobnom meču također postigao gol. On ističe da negativna zbivanja u klubu proteklih dana nisu puno utjecala na stanje u timu.

- Momci su pokazali da se jako dobro nose s pritiskom i nadam se da ćemo sutra pobijediti - kaže Grahovac.

Čelik je do sada, bilo je to na početku prošle sezone, samo jednom i to na svom terenu s 2:0 porazio Zvijezdu 09, dok je oba zadnja meča prošle sezone izgubio u gostima s 0:2 i 0:4. Čelik je trenutno s 16 bodova deveti na tablici, a Zvijezda 09 ima samo šest bodova i nalazi se na zadnjem, 12. mjestu BHT PL.

