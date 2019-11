Njemački magazin "Kicker" objavio je da su pregovori čelnika Bayern Minhena i Arsenea Wengera u završnoj fazi te se očekuje da francuski trener naslijedi Niku Kovača koji je dobio otkaz u bavarskoj ekipi.

Foto: 24sata.info

"Bayern je već stupio u kontakt s Wengerom, koji je izrazio želju da preuzme ekipu. Wenger bi bio privremeni trener do ljeta, kada bi klub angažovao trenera na duge staze. Osnovni uslov je da igra nogomet koji se bazira na posjedu lopte", navodi "Kicker".



Bayern je u potrazi za novim trenerom, nakon što je u nedjelju Kovač dobio otkaz.



Wenger, bivši dugogodišnji menadžer Arsenala, koji je bez trenerskoj posla od maja 2018. godine, ranije je izjavio da ne bi odbio da razgovora sa čelnicima Bayerna.



"Nikada ne bih odbio da razgovaram s Bayernom, jer poznajem ljude koji vode klub već 30 godina. Jednom sam bio jako blizu Bayerna, ali to je bilo davno. To je sve što mogu reći. Trenutno nisam uopšte razgovarao s njima. Nismo razgovarali, tako da ne znam šta se dešava", kazao je Wenger za "beIN Sports".



Tokom trenerske karijere osim Arsenala, kojeg je vodio 22 godine, Wenger je sjedio na klupi Nancyja, Monaca i Nagoya Gramphus Eighta.





(AA)