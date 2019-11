Zagrebački Dinamo je večeras na šokantan način ostao bez pobjede nad Shakhtarom.

Modri su do pred sam kraj imali vodstvo od 3:1, ali su Ukrajinci u nadoknadi postigli dva gola i stigli do zlata vrijednog boda.



Do izjednačenja su stigli iz penala, koji je dosuđen nakon konsultacije VAR tehnologije.



Trener Modrih Nenad Bjelica bio je jako razočaran i ogorčen nakon svega.



“Zaslužili smo pobjedu, bili smo bolji. Čestitam dečkima. Kod prvog primljenog gola smo loše stajali na terenu. Ispala nam je ne samo obrana, nego i veza. Nakon što smo primili gol prešli smo na 4-2-3-1, jer oni su nas razvlačili po krilima, a očekivali smo ih u centrali. Promjenom taktike željeli smo im se zavući između linija”, rekao je bjelica.



Komentarisao je i sporne situacije s Petkovićem i Ademijem u kaznenom prostoru.



“Ja uvijek govorim da je VAR obično s*anje! Ubija emocije, ubija igru. To je cirkus. Pogledajte koliki je cirkus u Engleskoj. U Italiji je tek najveći cirkus! I dalje se tumačenje spornih situacija svodi na interpretaciju. Čemu onda to? Ukinite VAR”, grmi Bjelica nakon utakmice.





