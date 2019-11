Večerašnjim utakmicama okončano je 4. kolo grupne faze Lige prvaka, a novi sigurni učesnik osmine finala je PSG.

Foto: 24sata.info

Parižani su večeras na Parku prinčeva nadigrali Club Brugge sa 1:0, te tako stigli i do četvrte pobjede. Jedini gol na utakmici postigao je Mauro Icardi u 22. minuti.



Real Madrid je na svom Santiago Bernabeuu potpuno razbio turski Galatasaray, a sve je bilo riješen na samom startu.



Rodrygo je pogađao u 4. i 7. minuti, a na 3:0 je povisio Sergio Ramos iz penala. Benzema je u 45. minuti povisio na 4:0 i s tim rezultatom se otišlo na odmor.



U nastavku je Real postigao još dva gola. Hat-trick je kompletirao Rodrygo, a drugi gol je postigao i Benzema.



U grupi D Leverkusen je s 2:1 nadigrao Atletico Madrid.



U grupi B Tottenham je na gostovanju u Beogradu ostvario jako važnu pobjedu nad Crvenom zvezdom od 0:4.



Pijetlove je u vodstvo doveo Giovani Lo Celso u 36. minuti nakon nevjerovatne situacije pred golom Zvezde. Pogađali su gosti i stativui prečku, Borjan je branio, domaći fudbaleri blokirali šuteve, ali je na kraju Lo Celso poslao loptu u mrežu. Bio je to njegov prvijenac u dresu Tottenhama.



U nastavku je sjajni Son potvrdio pobjedu gostiju s dva pogotka, a jedan je dodao i Eriksen.





Liga prvaka, četvrto kolo grupne faze:



Grupa A:



PSG – Club Brugge 1:0

Real Madrid – Galatasaray 6:0



Grupa B:



Bayern – Olympiakos 2:0

Crvena zvezda – Tottenham 0:4



Grupa C:



Atalanta – Manchester City 1:1

Dinamo – Shakhtar 3:3



Grupa D:



Lokomotiv – Juventus 1:2

Leverkusen – Atletico 2:1





(SCsport)