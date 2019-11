Paris Saint-Germain poražen je u utakmici 12. kola francuske Ligue 1 od Dijona na gostovanju (2:1), te su Parižani tako upisali treći ovosezonski poraz u domaćem prvenstvu.

Foto: Twitter

Prvu opasniju priliku imao je Dijon u 16. minuti kada je pokušao Jhonder Cadiz. Samo tri minute poslije Kylian Mbappe je pogodio za prednost PSG-a i činilo se da će gosti doći do lagane pobjede večeras.



Ipak, u petoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena Mounir Chouiar je izjednačio na 1:1. Samo nakon dvije minute igre u nastavku Cadiz je doveo Dijon u prednost.



Parižani su u drugom poluvremennu napadali i pokušali doći do izjednačenja, a potom do preokreta. Mauro Icardi je najviše puta bio u šansi, no Dijon je sve to izdržao i na kraju došao do historijske pobjede.



Ovo je bio prvi trijumf Dijona protiv PSG-a u historiji Ligue 1, a Parižani su imali devet uzastopnih pobjeda protiv kluba starog 21 godinu. Ipak, Dijon je do sada imao jednu pobjedu protiv PSG-a, ali to je bilo u Kupu prije osam godina.





(SCsport)