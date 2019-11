Napadač Reala Luka Јović u centru je pažnje fudbalske javnosti pošto je nedavno postigao prvi gol u dresu Reala.

Luka Јović / 24sata.info

Srpski fudbaler je tako na najbolji način odgovorio sve brojnijim kritičarima, prije svega na Iberijskom poluostrvu, koji su tvrdili da je Real pogriješio što ga je ljetos doveo.



Јović je za 20 minuta u igri na meču sa Leganesom (5:0) postigao posljednji gol na utakmici, dok mu je jedan prije toga poništen zbog ofsajda.



Bivši napadač Eintrachta je za list Marca rekao kako mu nije bilo nimalo jednostavno da čita priče o tome da mu nije mjesto u startnih 11 madridskog kluba.



- Bio je ovo jako težak period za mene. Istina je da nikada nisam sumnjao u svoje sposobnosti, niti je to bio slučaj sa trenerom ili mojim klupskim kolegama. Publika je bila veoma oštra prema meni i nije bili prijatno čitati sve te članke. Nadam se da će početi više da mi vjeruju - poručio je Јović.



On je dodao da vjeruje da će ovo biti početak uspješne golgeterske serije u dresu kraljevskog kluba.



- Ovo je početak. Nadam se da će moji golovi pomoći Realu da ostvari svoje ciljeve. Veoma sam srećan zbog podrške u svlačionici. Svi smo jako bliski i stalo nam je samo do jedne stvari, da Real pobjeđuje - zaključio je Јović.





(24sata.info)