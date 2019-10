Kapiten Arsenala Granit Xhaka oglasio se saopštenjem povodom nemilih događaja tokom vikenda, kada je ponašanjem uvrijedio klub.

Xhaka je u meču sa Crystal Palaceom neadekvatno reagovao. Pri izlasku sa terene odbio je da se pozdravi sa menadžerom Unaijem Emeryjem, aplaudirao je navijačima koji su mu zviždali, a potom je bacio dres.

Nakon svega, oglasio se na društvenim mrežama i uputio je izvinjenje.

“Nakon što sam uzeo neko vrijeme poslije onoga u nedjelju, želim vam dati objašnjenje radije nego neki brz odgovor. Scene koje su se desilo za vrijeme moje izmjene su me duboko pogodile. Ja volim ovaj klub i uvijek sam davao sve od sebe, kako na terenu, tako i van njega.

Navijači nisu shvatili moja osjećanja i konstantno sam uznemiravan raznim neprikladnim riječima na utakmicama, ali i na društvenim mrežama u prethodnih mjesec dana što me jako pogodilo. Komentari kao na primjer ‘Slomićemo ti noge’, ‘Ubit ćemo ti suprugu’ i ‘Nadam se da će tvoja kćerka oboliti od raka’. To me je jako pogodilo i tačka ključanja se desila kada su me navijači izviždali u nedjelju.

U toj situaciji, sebi sam dopustio i reagovao na način da uvrijedim navijače koji podržavaju klub i mene na pozitivan način. To nije bila moja namjera i izvinjavam se ako ste morali pomisliti na to.

Moja želja je da vratimo stvari na staro i međusobno se poštujemo, kada smo prije svega bili zaljubljeni u ovu predivnu igru. Idemo nastaviti dalje na pozitivan način.”

