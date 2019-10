Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki objavio je danas u Sarajevu spisak igrača koje je pozvao za posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Euro 2020. godine protiv Italije i Lihtenštajna.

Robert Prosinečki / 24sata.info

Prosinečki je pozvao 25 igrača:



- golmani: Ibrahim Šehić (Erzurumspor), Kenan Pirić (Maribor) i Jasmin Burić (Hapoel Haifa)



- odbrana: Sead Kolašinac (Arsenal), Toni Šunjić (Dinamo Moskva), Ermin Bičakčić (Heffenheim), Eldar Ćivić (Ferencvaroš), Marko Mihojević (Erzgebirge), Adnan Kovačević (Korona Kielce) i Zoran Kvržić (Rijeka)



- vezni red: Mato Jajalo (Udinese), Muhamed Bešić (Sheffield United), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanić (Juventus), Elvis Sarić (Al Ahli), Rade Krunić (Milan), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Haris Duljević (Nimes), Haris Hajradinović (Kasimpaša)



- napad: Edin Džeko (Roma), Luka Menalo (Olimpija), Armin Hodžić (Mol Fehervar), Edin Višća (Bašakšehir), Izet Hajrović (Dinamo Zagreb) i Dino Hotić (Maribor).



Nogometaši BiH dočekat će Italiju 15. novembra u Zenici, a tri dana kasnije gostovat će selekciji Lihtenštajnu.



Izabranici selektora Prosinečkog praktično su izgubili šanse da kroz kvalifikacije izbore plasman na EP, za što im ostaje još jedna šansa kroz play-off Lige nacija.



Na pres-konferenciji Prosinečki je izjavio da Gojak i Pjanić imaju problema s povredama, da još uvijek nema informaciju o Kolašincu, te da su se od novih igrača na spisku našli Luka Menalo i Haris Hajradinović.



- Čuo sam se s Kolašincem, ali još uvijek nemamo ništa konkretno. Šunjić je počeo trenirati i trebao bi početi igrati, a Hajradinović i Menalo će biti na ovom spisku. U meču s Lihtenštajnom će svi dobiti priliku, a protiv Italije moramo igrati maksimalno ozbiljno. Spremamo se za baraž što je najbitnije u ovom ciklusu trenutno, ali do tada ima dovoljno vremena - kazao je selektor.



Kada je u pitanju njegov ostanak u reprezentaciji, Prosinečki je kazao da se nije pokajao.



- Napravili smo analize, čekamo baraž i žrijeb, prvu utakmicu igramo kući. Cilj nam je odlazak i mislim da imamo dobre šanse za nastup na Euru kroz baraž. Problem je što neće biti okupljanja do baraža, ali tako je kako je. Svi nekoga priželjkujemo, ali moramo prvo vidjeti ko je sve u baražu - izjavio je Prosinečki.



Nastup na EP-u iz J-grupe osigurala je reprezentacija Italije, s maksimalna 24 boda, dok je drugoplasirana Finska na korak do plasmana s obzirom na to da ima pet bodova više od Armenije i BiH. Finci u narednom kolu dočekuju Lihtenštajn i očekuje se da u tom susretu ovjere plasman na Euro.



Okupljanje reprezentacije zakazano je za 11. novembra u Zenici.



(FENA)