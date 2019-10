Liverpool i Arsenal odigrali su spektakularan meč u osmini finala Carabao Cupa. Na Anfieldu je viđeno deset golova (5:5), od kojih su neki bili zaista fenomenalni, a na kraju su Redsi slavili nakon penal serije u kojoj su bili bolji sa 5:4.

Foto: Agencije

Redsi su poveli već u šestoj minuti autogolom Mustafija, ali Arsenal je uspio brzo preokrenuti. Prvo je pogodio Torreira u 19. minuti, čini se iz ofsajd pozicije. Nedugo nakon toga uslijedila su dva pogotka Martinellija, u 26. i 36. minuti.



U finišu prvog dijela dosuđen je diskutabilan penal za domaće, koji je za 2:3 realizovao Milner. Nakon devet minuta igre Ozil je fantastično ostavio loptu za Maitland-Nilesa, kojem nije bilo teško da zatrese mrežu za 2:4.



Samo četiri minute poslije Oxlade-Chamberlain je postigao spektakularan gol, koji nije slavio iz poštovanja prema bivšem klubu. Origi je postigao novi fenomenalan pogodka na utakmici u 62. minuti kada je pogodio za 4:4.



Ipak, najljepši pogodak na utakmici postigao je Willock u 70. minuti, a on je i na kraju i donio pobjedu Topnicima. Origi je u četvrtoj minuti nadoknade spasio Redse golom za 5:5 i otišlo se na penale.



U četvrtoj seriji Ceballos nije iskoristio udarac sa 11 metara i to je koštalo Topnike, te je na kraju Liverpool dobio penal seriju sa 5:4.



Sead Kolašinac igrao je do 83. minute kada je zamijenjen zbog povrede.



(SCsport)