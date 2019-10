Trener Juventusa Maurizio Sarri je izjavio kako očekuje da njegovi igrači budu dosta odlučniji i opasniji pred protivničkim golom u svim utakmicama.

Foto: 24sata.info

“Prilagođavamo se novom stilu fudbala, pa je sasvim prirodno da će trebati malo vremena da to usavršimo. Možemo se sigurno mnogo poboljšati i na dobrom smo putu da tako i bude“, kazao je Sarri u obraćanju novinarima uoči meča protiv Genoe.



Istakao je da je više nego svjestan statistike, podsjetivši da njegova ekipa ima nizak prosjek šuteva u okvir gola.



“Imamo vrlo nizak prosjek udaraca koji pronalaze ne samo mrežu, već i okvir gola. Po mom mišljenju, to je više mentalni problem nego bilo šta drugo. Objasnio sam svoju zabrinutost i igračima zbog toga i pokušaćemo održati neke treninge koji će nam pomoći da riješimo problem“, rekao je Sarri, napominjući da Juve ipak trenutno ima najbolju odbranu u Seriji A.



“Liga se dosta promijenila, prosječan broj golova svih timova je također porastao. Prvenstvo je generalno kvalitetnije“, dodao je.



Na kraju je istakao kako vjeruje da će Genoa, predvođena novim trenerom Thiagom Mottom, pokušati doći do bodova u Torinu.



“Ovo će sigurno biti teška utakmica i zato nikad ne smijemo ništa uzeti zdravo za gotovo. Genoa je sigurno kvalitetna ekipa“, kazao je Sarri.



Utakmica Juventus – Genoa na programu je sutra od 21:00 sat.



Poslije 9. kola, lider tabele je Juventus sa 23 boda, a prate ga Inter sa 22, Atalanta 20, Napoli 17 i Roma sa 16 bodova.





(AA)