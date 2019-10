Kod bivših nogometaša uočen je tri i pol puta veći rizik od razvoja demencije nego kod njihovih vršnjaka iz opće populacije koji su se bavili drugim poslovima, ustanovili su škotski znanstvenici sa Sveučilišta Glasgow.

Foto: 24sata.info

U istraživanju su korišteni podaci prikupljeni među 7676 bivših profesionalnih nogometaša i oko 23.000 njihovih vršnjaka iz opće populacije, piše BBC.



Stručnjaci sa Sveučilišta Glasgow istraživali su postoji li veza između udaranja lopte glavom i ozljeda mozga. Istraživanje su započeli nakon informacija po kojima je bivši nogometaš West Broma, Jeff Astle umro od opetovanih ozljeda glave.



Analizirali su slučajeve muškaraca koji su se profesionalno bavili nogometom u Škotskoj u razdoblju od 1900. do 1976. godine.



Dugo iščekivanu studiju naručili su Nogometni savez Škotske i Udruga profesionalnih nogometaša. Istraživanje je počelo u siječnju, a vodio ga je neuropatolog dr. Willie Stewart.



Među bivšim je nogometašima uočio pet puta veći rizik od razvoja Alzheimerove bolesti, četiri puta veći rizik od motoričkih oboljenja te dvostruko veću opasnost od razvoja Parkinsonove bolesti.



Istodobno je studija pokazala da je kod bivših nogometaša zamijećen manji rizik od srčanih oboljenja i nekih vrsta karcinoma, poput raka pluća, nego kod ostatka populacije.



Stewart je istaknuo da je riječ o najopsežnijoj studiji koja je proučavala pojedinosti kada je o neurodegenerativnim oboljenjima riječ, ne samo među profesionalnim nogometašima, nego u sportu općenito.



"Podaci su pokazali da nogometaši, premda su podložniji razvoju demencije, rjeđe umiru od ostalih bolesti, poput kardiovaskularnih oboljenja. Zato bi, smatra Stewart trebalo voditi računa i o koristi koje zdravlju donosi igranje nogometa.



Veza između kontaktnih sportova i neurodegenerativnih oboljenja već godinama je u središtu rasprava znanstvenika, no do ove studije nije bilo u potpunosti jasno ima li dokaza o povećanom riziku među bivšim nogometašima.



Astle, bivši engleski reprezentativac, od demencije je obolio 2002., a od posljedica bolesti je preminuo u 59 godini.



Analiza je pokazala da je ozljedama mozga kod Astlea pridonijelo udaranje teške nogometne kožnate lopte glavom.



Obitelj preminulog nogometaša potom je od nadležnih nogometnih tijela zatražila da osmisle prikladan program koji bi se fokusirao na istraživanje ovakvih problema.



Njegova kći Dawn je rekla da joj je laknulo kad su znanstvenici iz Glasgowa konačno pokrenuli istraživanje te osobito pošto se u kampanju uključio nekadašnji kapetan engleske reprezentacije Alen Shearer. BBC je o tomu snimio i dokumentarni film.





(Hina)