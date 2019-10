U derbi susretu 10. kola engleske Premier lige, Liverpool je na svom terenu nakon preokreta savladao Tottenham sa 2:1.

Utakmica je loše počela loše za Redse, jer je Harry Kane već u 1. minuti šokirao domaće navijače za 0:1. Nakon toga, tim sa Anfileda je bio mnogo bolji rival. Redale su se šanse, ali je Paulo Gazzaniga fenomenalno branio.



Ipak, u nastavku veliki preokret. Prvo je Jordan Henderson poravnao u 52. minuti, a u 75. minuti nakon dosuđenog penala siguran sa bijele tačke bio je Mohamed Salah za veliku pobjedu Redsa 2:1.



Uzbudljivo je bilo u duelu Arsenala i Crystal Palacea, a na kraju je bilo 2:2. Kada su Topnici poveli sa 2:0 golovima Sokratisa u 7. i Davida Luiza u 9. minuti, činilo se da će doći do lagane pobjede.



Ali, gosti se nisu predavali i smanjili su preko Luke Milivojevića iz penala u 32. minuti, a zatim je Jordan Ayew u 52. minuti poravnao na 2:2. Do kraja je Arsenal izvršio veliki pritisak, ali promjene nije bilo.



Naš Sead Kolašinac u igru je ušao u 75. minuti.



Manchester United je kao gost savladao Norwich sa 1:3, a golove su postigli Scott McTominay u 21., Marcus Rashford u 30. i Anthony Martial u 73. minuti. Poraz domaćih samo je ublažio Onel Hernandez minutu prije kraja.



Zanimljivo, Crveni đaoli su promašili dva jedanaesterca u prvom dijelu. Tačnije, domaći golman Tim Krul je odbranio udarace Marcusa Rashforda i Anthonyja Martiala, ali ni to nije pomoglo Kanarincima.





