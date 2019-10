Derbi 9. kola italijanske Serie A na Olimpicu su odigrali Roma i Milan, a Vučica je slavila sa 2:1 uz pogodak Edina Džeke.

Edin Džeko / 24sata.info

Prvih pola sata gotovo da ništa nije ponudilo, a onda se utakmica rasplamsala. U 38. minuti Roma je povela nakon kornera, a na pravom mjestu uz dobru reakciju našao se Džeko, koji je sa pet metara glavom zakucao loptu pod prečku.



Rimljani su nakon toga propustili nekoliko izrazitih prilika za drugi gol, a kazna je uslijedila u 55. minuti kada je Theo Hernandez uz malo sreće poravnao na 1:1. Ipak, samo tri minute kasnije lopta se odbila do Nicola Zaniola, a mladi fudbaler je sjajnim udarcem sa distance po drugi put matirao Gigija Donnarummu za 2:1.



Do kraja se rezultat nije mijenjao, pa je desetkovana Roma stigla do izuzetno važne pobjede. Edin Džeko je odigrao svih 90 minuta sa zaštitnom maskom, nakon nedavne operacije jagodične kosti.







(SCsport)