Mladi tim Chelseaja je pravi hit ove sezone, a danas su momci Franka Lamparda nastavili nizati trijumfe, te su stigli do sedmog u nizu.

Foto: Agencije

Ovaj put su u 10. kolu Premier lige na gostovanju nadigrali Burnley i slavili s 4:2.



U današnjoj utakmici briljirao je Christian Pulišić, ljetno pojačanje Plavaca, koje se do sada nije uspijevalo istaći posebno dobrim igrama.



Ipak, danas je “proradio” te postigao čak tri pogotka, te je tako stigao do hat-tricka.



Prvo je Pulišić pogodio u 21. minuti, da bi vodstvo svog tima udvostručio u posljednjim trenucima prvog dijela.



Hat-trick je kompletirao u 56. minuti, a četvrti gol postigao je Willian, pogotkom samo dva minuta poslije.



Burnley je na kraju s dva brza pogotka uspio ublažiti poraz, a golove za ekipu s Turf Moorea su postizali Jay Rodriguez i



Chelsea je ovom pobjedom došao do 20 bodova na svom kontu, a trenutno zauzima 4. mjesto na tabeli.



(SCsport)