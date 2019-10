Maurizio Sarri, trener Juventusa rekao je da neće mijenjati odluku u vezi s izvođačima slobodnih udaraca, bez obzira što je realizacija Cristiana Ronalda jako loša.

Foto: 24sata.info

Dodao je da će odluku o tome ko će izvoditi slobodan udarac i dalje ostaviti Ronaldu i Miralemu Pjaniću.



Naime, mnogi navijači Juventusa, kao i fudbalska javnost u Italiji, pozvali su Sarrija da Ronalda zamijeni Pjanićem i Paolom Dybalom.



“Cristiano i Miralem odlučuju o slobodnim udarcima, to je na njima. Tražio sam nekoliko stvari od Pjanića, a da on ne promijeni svoju prirodu i on je to dobro uradio. On se iskazuje na veoma visokom nivou”, kazao je Sarri uoči subotnjeg gostovanja Lecceu u Seriji A.



Trener Stare dame je istakao da ih čeka jako teška utakmica jer trenutno nema dovoljno opcija u rotaciji zbog povreda, ali i umora nekih igrača.



Susret devetog kola Serije A između Leccea i Juventusa igraće se u subotu s početkom u 15 sati. Na tabeli klub iz Torina drži lidersku poziciju s 21 bodom, jednim više od drugoplasiranog Intera.





(AA)