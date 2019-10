Nakon poraza u gradskom derbiju od Veleža (0:1) prije sedam dana, nogometaše Zrinjskog u subotu čeka još jedan težak ispit – gostovanje Željezničara.

Foto: FENA - 24sata.info

Trener "Plemića" Hari Vukas priznaje da je njegova momčad u rezultatskoj krizi, no nada se kako bi pozitivan rezultat u susretu sa Željezničarom mogao usmjeriti sezonu Zrinjskog u pravom smjeru.

- Bit će to utakmica u kojoj neće biti puno kalkulacija s naše strane. Moramo na bilo koji način doći do pobjede, a to možemo ostvariti samo pravim pristupom i motivacijom, pa da naša kvaliteta dođe do izražaja. Naravno da će se nešto pitati i našeg protivnika, a protivnik je kvalitetna, kompaktna i disciplinirana momčad s kvalitetnim pojedincima - kazao je Vukas na konferenciji za novinare.

Vukas se osvrnuo na poraz od Veleža kazavši kako su svi u klubu svjesni da pristup nogometaša Zrinjskog u gradskom derbiju nije bio dobar.

- Kad na ovaj način izgubite utakmicu, onda mislim da igračima i nema potrebe bilo što reći. Sami su svjesni situacije u kojoj se nalaze i mislim da su shvatili da moraju dati više - poručio je Vukas, dodavši kako se nada da će njegovi igrači iz svega toga izvući pouke te da će ih poraz dodatno motivirati za susret sa Željezničarom.

Subotnji derbi propustit će Pero Stojkić zbog akumuliranih kartona, kao i ozlijeđeni Mario Tičinović i Miljan Govedarica.

Utakmica se igra na stadionu pod Bijelim brijegom od 14:30 sati, uz izravan prijenos na platformi Moja tv.

( FENA)