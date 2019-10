Jedan od derbija 3. kola Lige prvaka odigrali su na stadionu Giuseppe Meazza domaći Inter i Borussia iz Dortmunda.

Foto: Agencije

Milanski klub je slavio s 2:0 i tako napravio veliki korak prema narednoj fazi najjačeg klupskog takmičenja. Prvi pogodak djelo je Lautara Martineza u 22. minuti, Argentinac je odlično utrčao u šesnaesterac nakon dobre dubinske lopte Stefana De Vrija i matirao Burkija.



Borussia je imala nekoliko dobrih šansi, pogotovo nakon greške Brozovića u 75. minuti, ali njemački sastav nije zatresao mrežu protivnika do kraja susreta. Inter je mogao udvostručiti prednost osam minuta prije kraja, ali Burki je “skinuo” penal Martinezu. Međutim, u 88. minuti Inter je ipak došao do drugog gola, preko iskusnog Candreve.



Veoma zanimljiv dvoboj imali su Red Bull Salzburg i Napoli. Dva puta su gosti iz Italije vodili golovima Mertensa, dva puta je Haland izjednačio, da bi tačku na pobjedu Napolitanaca stavio Insigne u 73. minuti za konačnih 2:3.



Liverpool je u potpunosti opravdao ulogu favorita na gostovanju kod Genka i pobijedio sa 1:4 (dva gola Oxlade-Chamberlainea, po jedan Manea i Salaha), dok je Barcelona teže od očekivanog došla do bodova u Pragu. Katalonci su poveli preko Messija već u trećoj minuti, da bi Boril nakon sjajne kontre izjednačio u 50. minuti. No, svega sedam minuta kasnije Olayinka je skrenuo šut Suareza u vlastitu mrežu za konačnih 1:2.



(SCsport)