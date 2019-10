Cristiano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera današnjice, bliži se 35. godini života, ali je uoči večerašnje utakmice Lige šampiona između Juventusa i Lokomotive iz Moskve izjavio da još ne razmišlja o penziji.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

"Godine su samo broj. To što vam je 34, 35 ili 36 godina ne znači da ste pred kraj karijere. To mogu potvrditi moji nastupima, načinom na koji igram. I dalje se osjećam dobro, dovoljno sam oštar, razmišljam o igri i zreliji sam. To čini razliku", rekao je Ronaldo za italijanske medije i dodao:



"Sretnim me čini da pobjeđujem, postižem golove, da uživam u sebi i kada dođem kući da mi djeca kažu: 'Čestitamo tata što si postigao golove'. To je moja motivacija da dođem da treniram, da igram utakmice i da mojom igrom zabavljam ljude i navijače."



Ronaldo je karijeru počeo u lisabonskom Sportingu iz kojeg je 2003. godine prešao u Manchester United. Nakon šest sezona preselio je u Real Madrid, da bi u ljeto 2018. godine stigao u Juventus. Za "staru damu" je odigrao 52 takmičarske utakmice i postigao 33 gola. I dalje igra za reprezentaciju Portugala, s kojom je 2016. godine postao šampiona Evrope. Do sada je upisao 162 nastupa uz 95 pogodaka.





(AA)