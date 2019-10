Robert Prosinečki, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, sedam dana nakon veoma loše igre i poraza u Atini od Grčke (1:2) u osmom kolu kvalifikacija za EURO 2020 detektovao je nekoliko uzroka razočaravajućeg izdanja "zmajeva".

Robert Prosinečki / 24sata.info

Mali fond konkurentnih igrača te fizička i psihološka potrošenost za Prosinečkog su, kaže, glavni uzroci "atinskog neuspjeha".



"Momci su se potrošili i psihološki i fizički na Finskoj (pobijedili 4:1 u Zenici tri dana prije poraza u Atini, op.a.). Ne može se reći da nisu htjeli, pokušavali su, ali nisu bili na nivou, tj. nisu mogli. Nikada ne kukam. Ali? Imali smo velikih problema pred posljednje dvije utakmice. Povreda kapitena Edine Džeke. Pa Edina Višće na startu meča s Fincima pa je Zoran Kvržić jedva odigrao drugu utakmicu, u kojoj je Gojko Cimirot zbog povrede promijenjen na poluvremenu. Cijelo vrijeme priprema Miralem Pjanić bio je prehlađen. Ovi što su ušli u igru u Atini nisu napravili pomak. I to ti je to. Nećemo se lagati, nemamo širinu", rekao je u razgovoru za Anadolu Agency (AA) Prosinečki, dodavši:



"Desila nam se strašna oscilacija u tri dana. Od odlične utakmice s Finskom do jako loše s Grčkom. Rekao sam koji su uzroci, ali ne dešavaju se ovakve stvari samo nama. To se događa i daleko jačim reprezentacijama s daleko većim fondom kvalitetnijih igrača".



I pored poraza i neosvojenog boda u četiri gostujuće utakmice u kvalifikacijama za EURO 2020, dobio je bezrezervnu podršku čelnika Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH (N/FS BiH). Shodno tome, reprezentaciju BiH vodit će u preostale dvije novembarske kvalifikacione utakmice protiv Italije i Lihtenštajna pa, po svemu sudeći, i u baražu za plasman na EURO 2020, izborenom zahvaljujući prvom mjestu u grupi Divizije "B" UEFA Lige nacija prošle godine.



"U javnosti se nekako stvorila jako velika bomba oko svega. Tačno je da nismo bili onakvi kakvi želimo da budemo i nije nam išlo po planu u kvalifikacijama. Međutim, poslije Grčke razgovarali smo i svi i dalje vjerujemo da postoji put i realne šanse da se plasiramo na EURO 2020 kroz baraž. Negdje će nam se vratiti. Kada su svi zdravi i kada igraju u klubovima, kada smo pravi, reći ću po ko zna koji put, Bosna i Hercegovina može pobijediti bilo koju reprezentaciju na svijetu. Nažalost, pokazali smo protekla tri, četiri mjeseca i drugo lice. Da kada nismo na nivou da možemo gubiti i od slabijih od nas", kazao je Prosinčeki.



Na pitanje šta je to što se urgentno mora promijeniti u igri i sastavu BiH da bi otišla na naredno Evropsko prvenstvo, Prosinčeki je naglasio "prije svega da igrači budu zdravi i da ih što više igra u svojim klubovima, kako bi bili u takmičarskoj formi i za reprezentaciju" i dodao:



"Nemamo 30, kamo li 40, 50 igrača kao neki na koje možemo računati na vrhunskom, reprezentativnom nivou. Može se tu i tamo desiti neko novo ime, ali to je to što imamo. Dobra strana utakmica s Finskom i Grčkom je što smo riješili pitanje desnog beka pa i drugog napadača. Armin Hodžić bio je odličan protiv Finske, ali se istrošio fizički i potrošio psihički. 'Izgorio' je i u Atini nije mogao više, nije pokazao što objektivno može. Kada tu budu dva Edina (Džeko i Višća, op.a.) uz Pjanića i još nekoliko naših vrhunskih igrača druga je priča. Jako je važno da igraju naši igrači u klubovima. Evo počeo je Rade Krunić igrati za Milan, što ohrabruje. Muhamed Bešić ne igra, fali nam".



Prije eventualnog, gotovo sigurnog baraža u martu, BiH će u novembru odigrati još dvije utakmice u kvalifikacijama za EURO 2020, protiv Italije u Zenici i Lihtenštajna u Vaduzu.



"Ići ćemo na pobjedu u oba meča, bez obzira na sve. Pokušat ćemo, pogotovo protiv Italije, pokazati našim navijačima, ali i cijeloj Evropi da vrijedimo i da i za nam ima mjesta na EURO 2020. U svakom slučaju, obje utakmice će nam poslužiti i kao svojevrsna priprema za mart i baraž u kojem smo domaćini u polufinalu, jer smo bili pobjednici grupe u UEFA Ligi nacija. Dobit ćemo protivnika s kojim sigurno možemo igrati i vjerujem plasirati se u finale baraža. I u finalu ako nas sreća u žrijebu pomazi možemo biti domaćini, a u BiH nas pred našim sjajnim navijačima teško ko može dobiti. To smo do sada i u kvalifikacijama pokazali", mišljenja je Prosinečki.



Fudbalska reprezentacija BiH u devetom kolu grupe "J" kvalifikacija za EURO bit će domaćin Italiji 15. novembra na stadionu "Bilino polje" u Zenici. Tri dana kasnije gostovat će u posljednjem kolu u Vaduzu kod autsajdera Lihtenštajna.



Da bi izbjegli baraž, odnosno kroz kvalifikacije osvojili drugo mjesto u grupi i plasirali se na EURO 2020 Džeko, Pjanić i ostatak društva koje okuplja Prosinečki moraju pobijediti u oba meča, ali i da se desi čudo da Finska ne pobijedi Lihtenštajn u Helsinkiju te izgubi od Grčke u Atini. Isto tako, Armenija ne bi smjela pobijediti obje utakmice, Grčku u Jerevanu i Italiju u Palermu.





(AA)