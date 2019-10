Napadač Juventusa Cristiano Ronaldo je izjavio da vjeruje kako njegova ekipa može osvojiti Ligu prvaka ove godine.

Foto: Facebook

“Mnogo smo napredovali sa trenerom Mauriziom Sarrijem. Sretan sam kako se stvari trenutno odvijaju u ekipi“, kazao je Portugalac novinarima uoči utakmice Lige prvaka protiv Lokomotiv Moskve.



Istakao je također da je vrlo sretan u Italiji.



“Imam dosta slobode ovdje. Mnogo smo se promijenili kao tim, poboljšavali smo igru, ali još uvijek ima stvari koje treba popraviti. Jako sam sretan u Juventusu. Uvijek pokušavam biti na dijelu terena gdje se najbolje osjećam. Volim da imam slobodu kretanja u igri“, rekao je Ronaldo.



Naglasio je da je najvažnije da ekipa nastavi sa dobrim igrama kao i do sada.



“Moramo se boriti da ponovo svima dokažemo naš kvalitet te pokušamo osvojiti Ligu prvaka. To je naš cilj. Važni su timski rezultati. Lični rezultati nisu najvažnija stvar“, kazao je Ronaldo, dodajući kako će učiniti sve da ostvaruje dobre rezultate u Juventusu ali i u reprezentaciji Portugala.



“Godine mi nisu važne, one su samo broj“, dodao je.



Utakmica Juventus - Lokomotiv Moskve igra se u utorak od 21:00 sat na Allianz Stadionu u Torinu.



Poslije dva kola, lider grupe “D“ je Juventus sa 4 boda, koliko ima i Atletico Madrid, Lokomotiv ima 3, dok je Bayer Leverkusen bez bodova.





(AA)