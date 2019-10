Fudbaleri Milana nastavili su sa slabim partijama remiziravši sa Lecceom rezultatom 2:2 na debiju Stefana Piolija.

Foto: 24sata.info

Milan je odigrao najbolje poluvrijeme od početka ove sezone. Prilike su se redale jedna za drugom, pa je pravo čudo da je gol Hakana Calhanoglua bio jedini u prvom dijelu.



Ipak, u nastavku domaći su ‘stali’ sa igrom i kažnjeni za to. Igrao se 62. minut kada je Kouma Babacar promašio penal, ali je onda prikucao loptu i pogodio za poravnanje.



Tada je u igru ušao bosanskohercegovački reprezentativac, Rade Krunić, koji je i više nego pomogao da se dođe do gola.



Krunić je počeo akciju za gol, odigrao je onda dupli pas sa Calhanogluom, a gol postiže Krzysztof Piatek čime je Milan poveo. No, kada su svi mislili da će Rossoneri do trijumfa, Marco Calderoni je fantastičnim pogotkom postavio konačnih 2:2.





(SCsport)