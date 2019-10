Fudbaleri Manchester Uniteda i Liverpoola remizirali su na Old Traffordu rezultatom 1:1 u velikom derbiju devetog kola englesk Premier lige.

Odavno se nije desilo da je Liverpool bio tako veliki favorit u jednom meču protiv najvećeg rivala, a to je danas bio slučaj. Ipak, Redsi to nisu uspjeli u potpunosti opravdati danas.



Otvaranje utakmice nije ponudilo mnogo toga, ali je zato nakon pola sata krenula drama. Prvo je veliku priliku propustio Roberto Firmino u 34. minuti, da bi dvije minute kasnije domaći tim poveo.



Nakon diskutabilne sudijske odluke (Martin Atkinson nije dosudio, čini se, evidentan faul na sredini terena), domaći su došli u vodstvo nakon kontre koju je realizovao Marcus Rashford.



U posljednjim trenucima prvog dijela Sadio Mane je pogodio za goste, ali je gol poništen opravdano, zbog igranja rukom.



Nastavak je donio ofanzivu Redsa koji su do poravnanja stigli u 85. minuti preko rezerviste Adama Lallane.



Ostalo je 1:1 pa su veliki rivali podijelili po bod, tako da Redsi ostaju na vrhu neporaženi sa šest bodova više u odnosu na Manchester City.





