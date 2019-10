Lionel Messi, jedan od najboljih svjetskih fudbalera današnjice za argentinske medije je izjavio da ne želi biti vezan doživotnim ugovorom sa Barcelonom, klubom u koji je stigao kao dječak 2000. godine.

Lionel Messi / 24sata.info

Trenutni ugovor argentinskog napadača ističe u junu 2021. godine i nedavno je počeo pregovore s “Barcom“ o obnovi, a u intervjuu za španski radio, rekao je “moja ideja je da zauvijek ostanem ovdje“.



No, nešto kasnije u razgovoru za argentinski "Radio Metro 95.1" prva zvijezda Barcelone istakao je da nema ništa protiv da završi karijeru na Camp Nouu, ali bez doživotnog ugovora.



- Tačno je da mi je Barcelona predložila da potpišemo doživotni ugovor, ali sam rekao da ne želim da me veže ugovor. Želim biti dobro za nastupe, za igranje i nastavak borbe za trofeje. Mogu ovdje biti doživotno, ali ne uz ugovor - pojasnio je 32-godišnji Messi.



Sjajni Argentinac još jednom je priznao da mu nedostaje veliko rivalstvo koje je imao sa Cristianom Ronaldom, koji je napustio Real Madrid prije skoro 16 mjeseci.



- To je čudno. Bilo je dobro kada je Cristiano Ronaldo bio tamo. On je činio El Clasico mnogo posebnijim, a i davao je veću vrijednost La Ligi - istakao je argentinski fudbaler.



Messi je s 13 godina došao u Barceloninu akademiju iz argentinskog Newell's Old Boysa. Debi u dresu Barce ostvario je u oktobru 2004. godine, a od tada je odigrao 692 takmičarske utakmice i postigao 604 gola. Sa Barcelonom je osvojio sve što se može osvojiti, ali ne i sa reprezentacijom Argentine s kojom ima samo olimpijsko zlato iz 2008. godine. Za “gaučose“ je nastupio 136 puta uz 68 pogodaka.





(AA)