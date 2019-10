Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, član Real Madrida i aktuelni trener bh. prvoligaša Tuzla Cityja Elvir Baljić izjavio je kako je bivši selektor reprezentacije BiH Safet Sušić najbolji fudbaler u bh. historiji i da mu se niko nije ni približio.

Foto: AA

Baljić, koji je nedavno preuzeo ekipu Tuzla Cityja, u razgovoru s novinarom AA govorio je u fudbalskoj karijeri, nastupu za tur Real Madrid, ali i o svojim fudbalskim idolima.



Na samom početku razgovora Baljić se osvrnuo na period sredine 90-ih godina, te vrlo interesantnu priču na koji način je prešao u Tursku i počeo igrati za Bursaspor.



Navodi kako su u tom periodu uz dozvolu prvog predsjednika RBiH rahmetli Alije Izetbegovića nastupali na turnirima u inostranstvu, te kako je u tom periodu bila utakmica protiv Bursaspora.



"Bursaspor je tada vodio rahmetli Nenad Bijedić. Ja sam im se dopao i željeli su da ostanem. No, morali smo dobiti dozvolu. Mjesec poslije toga došao sam u Istanbul, kasno u noć nazvao sam Nenada. Kazali su kako su još uvijek zainteresovani i otišli smo u Bursu. Nikada neću zaboraviti taj dan. Bio je 2. februar 1995. godine, prvi dan ramazana", ispričao je Baljić.



Baljić je dodao kako ga za Bursu danas vežu veoma lijepe uspomene.



"U Bursi je sve počelo. Prve emocije, zaista je bilo nevjerovatno. Imali smo jako dobru ekipu. Nakon jedne godine provedene u Bursi počele su pristizati nove ponude", kazao je Baljić.



Nakon tri sezone provedene u ekipi "zeleno-bijelih", Baljić prelazi u ekipu Fenerbahcea, a, kako i sam ističe, mjesto ovog kluba u njegovom srcu će uvijek biti posebno.



"Prva ozbiljna ponuda tokom mog perioda u Bursi došla je iz Fenerbahcea. Razgovarao sam s tadašnjim predsjednikom Azizom Yildirimom i obećao da ću doći u Fenerbahce. Bez ikakvog potpisa. Jednostavno sam dao obećanje i došao", kazao je Baljić, te dodao: "Fenerbahce je od mene mnogo očekivao, bio sam toga svjestan i, kao i uvijek, imao sam veliko samopouzdanje. Fenerbahce je za mene poseban klub, igrati na tom stadionu je nešto posebno. Nikada neću zaboraviti navijače Fenerbahcea".



Koliko je njegova karijera u tom periodu bila u usponu, pokazuje i to što iz Fenera prelazi u Real Madrid, gdje se, kako i sam ističe, stvari nisu najbolje posložile.



"Tamo je bilo puno velikih zvijezda i svjesni ste da morate mnogo raditi. Prvu povredu sam doživio sam u kampu i bio van terena mjesec dana. Vratio sam se i trebao nastupiti u prvoj postavi protiv Barcelone. Na treningu su mi popucali križni ligamenti. Šest mjeseci sam bio van terena i naravno to se na mene odrazilo i psihički. Ja sam bio fudbaler koji je uvijek igrao, nakon što sam ostao na klupi više se nisam mogao vratiti. Došao sam na posudbu u Fenerbahce i te godine smo bili šampioni", naglasio je Baljić.



Dotakao se bivšeg selektora reprezentacije BiH Safeta Sušić, čiji je u tom periodu bio i pomoćnik. Baljić navodi kako je Sušić poseban i da je s njim raditi veliko zadovoljstvo.



"Radili smo zajedno četiri i po godina. Prvi put smo otišli na Svjetsko prvenstvo. Mnogo sam naučio od njega. Kasnije smo zajedno radili u Alanyasporu i Akhisarsporu. Raditi sa Sušićem je veliko zadovoljstvo", istakao je Baljić, te dodao: "Safet Sušić je bio moj idol. On je bio, a još uvijek je najbolji bh. fudbaler u historiji. Niko mu se još nije ni približio."



Navodi kako je angažman u Tuzla Cityju počeo sasvim slučajno. Stigao je u BiH kako bi posjetio porodicu, a predstavnici tuzlanskog kluba su izrazili želju da se sastanu.



"To je klub koji je za pet godina iz amaterske prešao u prvu državnu ligu. Nakon što su mi sve ispričali shvatio sam da je to primamljiva ponuda. Klub je dobro započeo ligu, sakupio bodove, trenutno smo lideri. Cilj nam je nastupiti na evropskim takmičenjima", zakljućio je Baljić.





(AA)