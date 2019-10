Najveći španjolski nogometni derbi između Barcelone i Real Madrida, koji je trebao biti igran za osam dana na Camp Nou, a odgođen je zbog prosvjeda u Kataloniji, pomaknut je na 18. prosinca.

Odbor za natjecanje Španjolskog nogometnog saveza u petak je "zbog više sile" uzrokovane prosvjedima zagovornika nezavisnosti Katalonije odlučio odgoditi derbi i priopćio da se Barcelona i Real Madrid do ponedjeljka moraju dogovoriti o novom datumu utakmice na stadionu Camp Nou ili će Odbor za natjecanje odrediti datum.



"Naša želja bila je igrati El Clasico na Camp Nou 26. listopada, kako je bilo predviđeno, o čemu smo obavijestili Odbor. Imamo povjerenja u svoje članove i navijače čije je ponašanje uvijek bilo za primjer“, navela je Barcelona u priopćenju.



"No s obzirom na odluku Odbora da odgodi utakmicu, mi predlažemo 18. prosinca kao novi datum odigravanja utakmice“, dodao je katalonski klub.



Nakon Barcelone kratkim priopćenjem se oglasio i "kraljevski klub".



"Real Madrid želi izvijestiti kako su oba kluba predložila 18. prosinca za odigravanje te utakmice“, zaključuje se u priopćenju, prenosi Hina.



U Barceloni peti dan traju ulični prosvjedi nakon što je u ponedjeljak Vrhovni sud osudio devetero katalonskih dužnosnika na zatvorske kazne od 9 do 13 godine zbog organiziranja referenduma o nezavisnosti 2017. godine kojeg je bio zabranio ustavni sud i posljedičnog proglašenja republike Katalonije. Osuđeni su zbog poticanja stanovništva na ustanak i trošenja javnog novca za organiziranje zabranjenog referenduma.



