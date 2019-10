Velež i Zrinjski po drugi put od povratka Rođenih u društvo najboljih odigrat će gradski derbi, ovog puta na stadionu Rođeni, pred vjerovatno ispunjenin tribinama do posljednjeg mjesta.

Tim povodom danas je organizovana zajednička press konferencija u prostorijama Sportskog saveza Grada Mostara. Treneri su iskazali optimizam, te i jedan i drugi najavili pohod na pobjedu.

Hari Vukas rekao je da cijeni Velež, te da se uvjerio u kvalitet protivnika gledajući posljednje snimke njihovih mečeva.

- Neću reći ništa novo kad kažem da je derbi poseban, kao i da smo mi kvalitetniji od Veleža. Ali kvalitet ne mora biti presudan. U ovakvim utakmicama se mora dati sve od sebe da bi se ostvario cilj, a on je i u ovom slučaju jasan, rekao je Vukas.

Njegovo mišljenje dijeli i kapiten Pero Stojkić.

- Očekujem spektakl. Mi ćemo dati sve od sebe da pobijedimo. Nadam se da će sve proteći u najboljem redu, dodao je Stojkić.

Velika očekivanja od derbija imaju i u Veležu. Feđa Dudić po prvi će put sa klupe voditi Rođene na meču protiv gradskog rivala.

- Kao igrač bio sam učesnik sarajevskog derbija i dobro znam šta to znači i kakve su to utakmice. Osjeća se atmosfera derbija na svakom koraku. Dok idem u prodavnicu, navijači prilaze i pitaju: “Hoćemo li pobijediti?“. Znam da se i ovaj meč igra za bodove kao i drugi, ali je ipak prestiž važan, i to su mečevi o kojim se dugo kasnije priča u gradu. Posljednje dvije utakmice koje smo igrali na domaćem terenu potvrda su da imamo kvalitet. Nadigrali smo Željezničar i Tuzlu – ekipe iz vrha i to mi budi dodatni optimizam pred derbi. Naravno, respekt Zrinjskom. Nadam se dobroj utakmici i dobroj atmosferi.

U Vrapčićima niko nije favorit, kazao je Dudić.

Pobjedi Rođenih nada se i kapiten Denis Zvonić.

- Dat ćemo sve od sebe da pobjeda ne dođe u pitanje. Siguran sam da smo se dobro pripremili, kazao je kapiten Veleža.

Na insistiranje novinara, Stojkić je u Veležu posebno izdvojio Brandaa, a Zvonić u Zrinjskom – Mandića, Govedaricu i Šovšića.

