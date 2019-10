"Sagradio sam u domovini neke škole, fudbalski stadion... Redovno kupujemo odjeću i obuću kome je neophodna"...

Zvijezda Liverpoola Sadio Mane otkrio je danas da je izgladio sve probleme koje je imao sa saigračem i partnerom u navali "Redsa" Mohamedom Salahom. Reprezentativac Senegala žestoko se naljutio na Egipćanina tokom utakmice protiv Burnleyja ove sezone, jer ovaj nije dodao loptu kada je bio u izgledanoj situaciji da postige gol.



Mane i Salah su kasnije u svlačionici porazgovarali i riješili nesporazum, pa Jurgen Klopp nije morao da interveniše, prenosi Mozzartsport.



"Da, Klopp me je pozvao u svoju kancelariju da vidi zbog čega sam bio ljut. Rekao sam mu da smo već sve riješili između sebe. Bio je iznenađen", kazao je Mane.



Senegalac je pažnju izazvao i izjavama vezanim za svoj dobrotvorni rad u domovini...



"Šta će mi deset Ferrarija ili 20 satova sa dijamantima ili dva aviona? Hoće li to ovaj svijet učiniti boljim?"



Mane je podsjetio javnost na svoje početke:



"Radio sam teške poslove, igrao bosonog... Nisam imao mogućnost da idem u školu i često sam bio gladan. Sada kada dobro zarađujem želim da pomognem ljudima koji su u teškoj situaciji".



On mnogo čini za svoj narod u domovini, pogotovo za region u kome je rođen, gdje svakoj porodici koja je ugrožena mjesečno daje po 70 eura. Radi se stotinama porodica...



"Sagradio sam neke škole, fudbalski stadion... Redovno kupujemo odjeću i obuću kome je neophodna".



Sadio Mane, fudbaler Liverpoola, velika zvijezda i - čovjek.





