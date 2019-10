Jorge Mendez, menadžer sjajnog napadača Juventusa Cristiana Ronalda, izjavio je da je Portugalac najbolji igrač u historiji nogometa, dodajući kako je siguran da će nastaviti rušiti rekorde i narednih nekoliko godina.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

"Brojevi sigurno ne lažu i najbolje govore o načinu na koji Ronaldo ruši rekorde. To ga svrstava u kategoriju najboljeg nogometaša u historiji s velikom razlikom u odnosu na druge igrače jer je učinio jako mnogo u svim klubovima gdje je igrao, od Engleske preko Španije pa sada i do Italije. Tu je i reprezentacija Portugala, s kojom je igrao tri finala i pobijedio u dva", kazao je Mendez u razgovoru za italijanski "Tuttosport".



Ronaldo je u ponedjeljak u porazu od Ukrajine rezultatom 1:2 bio strijelac gola za Portugal čime je stigao do 700. pogotka u karijeri i tako ušao u društvo nogometnih legendi.



Na vječnoj listi najboljih strijelaca u takmičarskim utakmicama sada se nalazi na šestom mjestu. Ronaldo je 700 golova postigao na 973 utakmice.



Portugalski napadač će 5. februara proslaviti 35. rođendan, a njegov menadžer je ubijeđen da će Ronaldo nastaviti sa odličnim igrama i narednih godina.



"Ostvario je nevjerovatan cilj od 700 golova, ali nemam nikakvih sumnji da će prestići i Pelea kao najboljeg strijelca u historiji. To će učiniti s Juventusom, a složit ćete se da još 68 golova za ovakvog Ronalda nije mnogo. Također, uvjeren sam da najbolje od njega tek dolazi", kazao je Mendez.





(AA)