Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je prije samo tri dana odigrala briljantno protiv Finske, večeras je u utakmici osmog kola pružila očajnu partiju protiv Grčke u Atini i porazom (2:1) se oprostila od šansi za plasman na Evropsko prvenstvo.

Foto: 24sata.info

Grčka je bila dosta ofanzivnija na početku utakmice, a prvu veću priliku imala je naša reprezentacija. Kvržić je u 13. minuti uputio dobar centaršut, a lopta se odbila do Gojaka, koji je šutirao, nakon čega je pokušao i Hodžić. Nakon toga uslijedio je ponovo period bez uzbuđenja, a nakon pola sata igre Heleni su došli u vodstvo. Nakon dobrog driblinga Pavlidis je zatresao mrežu Zmajeva.



Tri minute nakon gola Bakakis je šutirao, ali po sredini gola i odbranio je Šehić. Poslije dobre akcije naše reprezentacije u 35. minuti Kolašinac je centrirao sa lijeve strane, a za izjednačenje pogodio je Gojak. Bakasetas je u 39. minuti dobro šutirao, a naš golman je odbranio. Samo dvije minute poslije Mantalos je bio u stopostotnoj prilici. Do kraja prvog dijela nije se više desilo ništa vrijedno pomena.







Na početku drugog dijela viđen je loš pokušaj Bakasetasa, a isti igrač je u 54. minuti poslao loptu daleko preko gola. Poslije velike greške Kovačevića u 57. minute Mantalos je šutirao, ali Šehić je fantastično odbranio. Masouras je pogodio stativu u 60. minuti odmah nakon što je ušao s klupe. Isti igrač bio je u novoj prilici šest minuta poslije, a novu odličnu intervenciju imao je Šehić. Nedugo nakon toga Kovačević je pogodio stativu, ali je prilikom skoka napravio faul.



Veliku šansu Heleni su imali u 73. minuti. Stafylidisa je dalekometnim šutem pogodio stativu, a odmah nakon toga Šehić je ponovo spasio naš gol. Očajna partija Zmajeva se nastavila, a u 88. minuti autogol postigao je Kovačević za 2:1. To je bio konačan rezultat utakmice kojim se reprezentacija BiH oprostila od šansi da se kroz kvalifikacije plasira na Evropsko prvenstvo, prenosi SCsport.



GRČKA – BiH 2:1



GRČKA: Paschalakis, Bakakis, Bakasetas, Chatzidiakos, Galanopoulos, Giannoulis, Kourbelis, Limnios (od 84. minute Fetfatzidis), Mentalos (od 60. minute Masouras), Pavlidis (od 71. minute Donis), Stafylidis.



BiH: Šehić, Kvržić, Kovačević, Bičakčić, Kolašinac, Cimirot (od 46. minute Jajalo), Sarić (od 63. minute Duljević), Pjanić, Hajrović, Gojak, Hodžić (od 71. minute Bajić).





(24sata.info)