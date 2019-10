"U-21" reprezentativci Bosne i Hercegovine su večeras na „Bilinom polju“ u Zenici prvi put poraženi u kvalifikacijama za Euro 2021. Bolja od izabranika Vinka Marinovića bila je selekcija Njemačke koja je pobijedila sa 0:2.

Foto: NFSBIH.ba

Već u 2' gosti su imali dobru priliku kad je Robin Hack sa peterca pogodio prečku.



Benjamin Hadžić u 8' ulazi u protivnički kazneni prostor sa desne strane, međutim pogađa saigrača Petra Boju na petercu i lopta se odbija u gol-aut.



Nakon toga do 29' nije bilo prilika, a onda Nijemci dolaze do prednosti. Hack je šutirao sa ivice šesnaesterca, a Vladan Kovačević je kratko odbio loptu na koju natrčava Luca Kilian i sa desetak metara pogađa mrežu.



Johannes Eggestein u finišu prvog poluvremena imao dobar pokušaj sa desetak metara, ali je Kovačević dobro intervenisao.



Zinedin Mustedanagić u 73' izvodi korner sa lijeve strane, a šut glavom Vladana Danilovića sa peterca Markus Schubert odbije u novi korner.



Dobro je pokušao i Mustedanagić u 78', ali je lopta otišla pored gola nakon njegovog šuta sa ivice kaznenog prostora.



Minutu poslije Njemačka udvostručuje prednost. Mergim Berisha je sa desne strane centrirao, a Lukas Nmecha glavom šalje loptu iza leđa Kovačevića.



Do kraja utakmice više nije bilo prilika.



Mladi reprezentativci Bosne i Hercegovine kvalifikacije nastavljaju 15. novembra kad će gostovati u Velsu.





(24sata.info)