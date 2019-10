Pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine večeras je jako važna utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

U Atini izabranici Roberta Prosinečkog tražiće pobjedu protiv otpisane Grčke, kako bi ostali u igri za osvajanje drugog mjesta u grupi “J“, koje vodi na završni turnir EURO 2020. Italija je još u prošlom kolu osigurala poziciju broj jedan.

Ono što može zabrinjavati Prosinečkog uoči novog duela s Grcima je loša tradicija koju bh. tim ima u ogledima s njima. U dosadašnjih deset utakmica BiH je ostvarila samo jednu pobjedu (3:1), i to pod vodstvom Safeta Sušića u pohodu na istorijski plasman na Svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu. Grčka imaju četiri pobjede, dok je pet duela završeno bez pobjednika.

Mehmed Baždarević, jedan je od selektora BiH koji je imao priliku igrati protiv Grčke. Bilo je to u kvalifikacijama za Mundijal 2018. godine, a oba susreta završena su bez pobjednika, 1:1 u Atini i 0:0 u Zenici. Susret iz novembra 2016. godine najbolje ilustruje činjenicu koliko “Heleni“ ne odgovaraju bh. timu. U toj utakmici bili su potpuno nadigrani od Baždarevićevih izabranika, koji su čak i vodili golom Miralema Pjanića iz 32. minute, ali je na kraju završilo 1:1, nakon što je Grčka izjednačila u petoj minuti sudijske nadoknade.

“Možda ih niko nikada nije nadigrao kao mi tada. Nažalost, nismo dali golove iz šansi koje smo stvorili. To je ekipa protiv koje nikada ne možeš biti miran. Pogotovo što je taj susret igran u okolnostima 'ili oni ili mi'. Imali smo veliku motivaciju, ali uprkos našoj igri koja je bila jedna od najboljih zadnjih godina, nažalost nismo utakmicu riješili na vrijeme. Uvukli su nas u provokacije na šta nismo bili spremni. Jako su nezgodni pogotovo kada imaju za šta da igraju, puno su slabiji kada nemaju motiva“, rekao je Baždarević za Anadoliju i dodao:

“Mislim da u pripremi utakmice treba na sve obratiti pažnju. Možda taj dio motivacije, iako će oni učiniti sve da nas spriječe da pobijedimo, može biti naša prednost. Sigurno će nas provocirati kroz igru, prije svega prekide. Nisu oni nas ni prije tri godine provocirali verbalno, ali su pravili puno faulova na našim najboljim igračima i uspjeli su da nas poremete. Uvijek sam govorio da treba sačuvati mirnoću i da mislimo na našu igru, na ono što smo spremili.“

Baždrević smatra da Grčka ne odgovara BiH iz potpuno jednostavnog i fudbalskog razloga, a to je kvalitet koji posjeduju.

“Uvijek imaju dobru ekipu. Iako sada možda imaju lošiju nego prije možda pet godina. Oni prave probleme svima, ne samo nama. Da li taj način njihove igre nama ne leži ili je nešto drugo u pitanju? No, ako napravimo dublju analizu shvatićemo da oni svima stvaraju probleme kada su motivisani. Osvojili su Evropsko prvenstvo i ostala je ta kultura. Nezgodni su za igranje pogotovo kada imaju za šta da igraju. Nadati se da nemaju neke velike ambicije, jer su već ispali iz igre za Evropsko prvenstvo“, smatra Baždarević.

Bivši selektor bh. reprezentacije misli da je dobro i što BiH u duelu u Atini ima samo jedan cilj, a to je pobjeda.

“Sigurno je da je lakše igrati kada imamo jedan cilj, a to je pobjeda. Jednostavno, rasterećeniji si, jer nema prostora za taktiziranje, ne moraš čuvati bod ili nešto slično. Naravno, ne treba ići 'grlom u jagode', mora postojati strategija, ali je lakše jer smo gotovo otpisani i znamo šta nam treba za povratak u život. Najbolji način je pokušati igrati bez pritiska u glavi, iako će on biti prisutan. Sve su to sada detalji kako ćemo se spremiti, ali sigurno je da će stručni štab učiniti sve što je u njegovoj moći da igrači budu spremni za ono što ih čeka. Imamo dosta mladih igrača, koji praktično ne znaju šta znači igrati pod ogromnim pritiskom i nisu doživljavali takav pritisak, tako da mogu igrati rasterećenije“, pojasnio je Baždarević.

Nekada sjajni vezni fudbaler sarajevskog Željezničara i reprezentativac SFR Jugoslavije i BiH trenutno je trener francuskog drugoligaša Pariza. Nakon prošle sezone u kojoj je Pariz priredio senzaciju i ušao u play-off za plasma u Ligue 1, ove stvari ne idu u najboljem pravcu. Nakon deset odigranih kola Baždarevićev klub je posljednji na tabeli s pet bodova, dva manje od zone spasa.

“Još uvijek nismo spremni za start sezone, a odigrano je deset kola. Iako sam produžio ugovor osjećam se prevarenim. Sada činimo sve da stabilizujemo situaciju. Kada vam ode 14 igrača, od kojih je šest ili sedam standardnih prvotimaca, a ne dovedete nikoga, onda je jako teško nešto napraviti. Prošle sezone smo napravili ogroman uspjeh i uprava je rasprodala sve što je mogla, a novac su uložili u terene i klupsku infrastrukturu. Nismo imali takav dogovor, ali šta da se radi. Tek sada smo počeli dovoditi neka pojačanja, pa je tako nedavno stigao Jeremy Menez. No, on nije dugo igrao zbog teške povrede i operacije, pa će mu trebati vremena da se fizički pripremi. Dovešćemo još neke igrače, ali će i njima trebati vremena da se uklope. U svakom slučaju do kraja nas čeka grčevita borba za opstanak“, zaključio je Baždarević razgovor.

Iskusni 61-godišnji trener tokom karijere je osim BiH i Pariza sjedio na klupi Istresa, Grenoblea, Etoile du Sahela, Al-Wakrahe, Sochauxa i Algera. Tokom igračke karijere nastupao je za Željezničar, Sochaux, Nimes i Etoile Carouge. U dresu reprezentacije SFR Jugoslavije odigao je 54, a BiH dvije utakmice.

U osmom kolu grupe “J“ kvalifikacija za EURO 2020 večeras se sastaju: Finska - Armenija (18 sati), Grčka - BiH (20.45) i Lihtenštajn - Italija (20.45).

Poredak: Italija 21 bod, Finska, 12, Armenija 10, BiH 10, Grčka 5, Lihtenštajn 0.

