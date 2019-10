Odigrane su još četiri utakmice osmog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine, a plasman na smotru najboljih ovjerila je selekcija Poljske.

Poljaci su na svom terenu rezultatom 2:0 slavili protiv Sjeverne Makedonije i tako ovjerili kartu za Evropsko prvenstvo naredne godine.



Domaća selekcija je tek u finišu uspjela slomiti otpor Makedonaca, te golovima Przemyslawa Frankowskog i Arkadiusza Milika došla do važne pobjede.



Nadomak plasmana na Euro je i Hrvatska koja to nije uspjela ovjeriti na gostovanju Velsu, ali nije ni poražena. Završeno je rezultatom 1:1.



Goste je do vodstva doveo Nikola Vlašić u devetoj minuti nakon asistencije Brune Petkovića. Hrvati su i nakon tog gola igrali dobro do poluvremena, ali je u trećoj minuti nadoknade Gareth Bale poravnao rezultat. Pogodio je lijepo, iako su gosti tražili faul na sredini terena.



U nastavku utakmice bilo je šansi na obje strane, ali se rezultat nije mijenjao.



Njemačka je odigrala gotovo čitav meč sa igračem manje zbog crvenog kartona Emrea Cana u Estoniji, ali je uspjela slaviti rezultatom 3:0 vrlo sigurno.



Dva puta je pogodio za Nijemce Ilkay Gundogan, dok je jedan gol dodao Timo Werner. U važnom meču Austrija je Stefana Poscha došla do velike pobjede rezultatom 1:0 u Sloveniji i tako došla nadomak Eura.





