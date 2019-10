Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je otputovala u Atinu, gdje će u utorak odigrati susret osmog kola kvalifikacija za Euro 2020. godine protiv Grčke.

Foto: Arhiv - 24sata.info

Nakon pobjede nad Finskom u Zenici reprezentacija BiH zadržala je šanse da se kroz kvalifikacije plasira na smotru najboljih reprezentacija Evrope. No, za to su joj potrebne pobjede u preostala tri meča, s obzirom na to da i dalje ima dva boda manje od drugoplasirane Finske.

Selektor Robert Prosinečki uoči leta za Atinu kazao je da su njegovi igrači sinoć napravili odličan rezultat ali da to ništa ne znači ako isto ne urade u Grčkoj.

Grci su izgubili sve šanse da se plasiraju na EP, ali će, kako smatra Prosinečki, novi igrači i selektor imati motiv da ostvare pobjedu.

- Novi izbornik, novi igrači, sigurno je da je motiv za njih da nešto više naprave, da odigraju dobru utakmicu. Sigurno neće razmišljati o tome što nemaju više šansi. Sigurno nas očekuje teška utakmica, pogotovo što nama ne odgovara baš ta Grčka kroz povijest, tako da ćemo morati dati sve od sebe da bismo dobili - rekao je Prosinečki novinarima na sarajevskom aerodromu.

Raspoloženje u ekipi je na visokom nivou nakon pobjede nad Fincima, ali Prosinečki ističe da su igrači "na zemlji" i ne vjeruje da će biti neke euforije.

Jedan od ključnih igrača u reprezentaciji BiH Edin Višća povrijedio se u meču s Fincima i još nije poznato da li će moći igrati protiv Grčke.

- Vidjet ćemo još ova dva dana. On je dobio težak udarac i nije mogao da nastavi utakmicu. Pokušat ćemo ga u ova dva dana rekuperirati jer nam je on jedan od važnih igrača - kazao je selektor reprezentacije BiH.

Susret Grčka - BiH igra se u Atini u utorak od 20.45 sati.

( FENA)