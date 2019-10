Reprezentacija Engleske je večeras u Pragu gostovala Češkoj u 7. kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a meč je završen pobjedom domaće selekcije od 2:1.

Foto: Twitter

Gordi Albion je u vodstvo doveo Harry Kane iz penala u 5. minuti, a Česi su uzvratili već četiri minute poslije, kada je Pickforda savladao Brabec.



Do pobjede su domaći fudbaleri stigli u 85. minuti preko Ondraseka, koji pogađa za 2:1 i veliko slavlje u Pragu.



Englezi su tako prekinuli veliki niz u kvalifikacijama za Evropska prvenstva. Naime, Engleska je bila bez poraza čak 43 utakmice, a Česi su se pobrinuli da večeras dođe kraj tom nizu.



Također, ekipa Garetha Southgatea je u prethodnih 14 kvalifikacionih utakmica za EP upisivala pobjede…



U drugom meču grupe A, Crna Gora našeg stručnjaka Faruka Hadžibegića je na domaćem terenu remizirala s Bugarskom bez golova.



Tako su ove dvije selekcije ostale na dnu tabele sa po tri boda i bez ikakvih šansi za plasman na EURO.



Francuska je pogotkom Girouda iz penala slavila na gostovanju na Islandu, kojeg je tako dovela u tešku situaciju pred posljednje tri utakmice.



Trikolori imaju 18 bodova, isto koliko i Turska, dok je Island na 12 bodova, te je izgubio gotovo sve šanse za odlazak na EP.



Inače, Turska je večeras do pobjede nad Albanijom došla u sudijskoj nadoknadi pogotkom Cenka Tosuna.



Blagu dominaciju u grupi B je večeras potvrdila Ukrajina, koja je na domaćem terenu savladala Litvaniju sa 2:0, te stigla do 16 bodova.



Sada ima devet više od trećeplasirane Srbije, kojoj su preostale još tri utakmice, pa Shevchenko i ekipa faktički mogu početi slaviti plasman na veliko takmičenje.



Portugal je s 3:0 nadigrao slabašni Luksemburg, a golove su postizali Bernardo Silva, Ronaldo i Guedes.



Iznenađujući trijumf je ubilježila i Andora, koja je sa 1:0 savladala Moldaviju, koja je meč završila s igračem manje…



Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2020:



Grupa A:



Crna Gora – Bugarska 0:0

Češka – Engleska 2:1



Grupa B:



Portugal – Luksemburg 3:0

Ukrajina – Litvanija 2:0



Grupa H:



Andora – Moldavija 1:0

Island – Francuska 0:1

Turska – Albanija 1:0





(SCsport)