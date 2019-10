Novi kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić i selektor Robert Prosinečki izašli su pred novinare prije večerašnjeg treninga te sutrašnje kvalifikacijske utakmice 7. kola za Evropsko prvenstvo 2020. godine protiv Finske na Bilinom polju.

Liderska uloga sutra će u potpunosti biti povjerena Miralemu Pjaniću, koji je u odsustvu Edina Džeke i kapiten bh. tima. On je kazao kako je potpuno spreman za ulogu koja mu je namijenjena.



- Više sam puta govorio, ako Miralem odigra dobru utakmicu, da to znači da su svi na terenu odigrali dobro.Sutra se moramo od početka svi pokazati, a ja ću sigurno biti spreman. Nadam se da ću biti na nivou, ali da će i drugi biti na nivou, jer ako neko ne bude na nivou, neće nam to biti dovoljno - kazao je Pjanić, naglasivši kako nema poseban pritisak zbog kapitenske trake.



- Veliko mi je zadovoljstvo što ću prvi put biti kapiten reprezentacije svoje države. Na tome sam zahvalan selektoru i igračima.Meni je cilj da pobijedimo, da se palsiramo i to ću sutra i pokazati - poručio je Pjanić, koji ističe kako bh. tim ima individualnu kvalitetu, ali koju će, svi zajedno, sutra morati pokazati na terenu.



Sutra će i drugi igrači morati preuzeti odgovornost i pokazati da su i oni važan dio reprezentacije, da ne moraju samo odlučivati Džeko ili Pjanić...Ne možete ovisiti samo o dvojici-trojici, četvorici igrača. Možda nam nekada to nedostaje, a to nam je falilo u Armeniji, gdje smo zasluženo izgubili - priznao je Pjanić, koji insistira na jakom kolektivu.



Na novianrsko pitanje da li može obećati da će takav pristup prenijeti svojim saigračima u svlačionici, Pjanić je kazao da stalno razgovara sa saigračima, ali da je, prije svega, skoncentrisan na svoj doprinos.



- Ja im nisam otac. Ja sam samo igrač i skoncentrišem se na sebe. Tu sam gdje jesam, jer nikada nisam potpuno zadovoljan onim što sam postigao.San mi je uvijek bio da svoju državu odvedem na jedno veliko takmičenje - poručio je Pjanić.



Dodao je da su uspjeli otići na Svjetsko prvenstvo u Brazilu, ali da vjeruje kako će nekada uspjeti izboriti i plasman na EP. To mu je još uvijek nedosanjani san.





