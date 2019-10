Odigrano je još osam utakmica sedmog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine i saznali smo prvog učesnika kontinentalnog takmičenja, a to je Belgija koja je rezultatom 9:0 savladala San Marino.

Derbi ove runde takmičenja odigran je na splitskom Poljudu gdje je Hrvatska dočekala Mađarsku i rezultatom 3:0 osvetila se za poraz u prvom duelu.



Niti u jednom trenutku nije se postavljalo pitanje ko će do trijumfa u ovom meču. Od samog starta Vatreni su krenuli furiozno i na vrijeme riješili pitanje pobjednika.



Već u petoj minuti Luka Modrić koristi grešku gostiju i dovodi Hrvatsku u vodstvo, a do kraja poluvremena Bruno Petković sa dva gola stavlja tačku na susret.



U nastavku je moglo biti i ubjedljivije pošto je Ivan Perišić promašio jedanaesterac. Ovom pobjedom Hrvatska je zakoračila na Euro.



Belgija je rezultatom 9:0 slavila protiv San Marina i tako postala prva selekcija koja je osigurala svoje mjesto na Euru. U istoj grupi Rusija je s 4:0 savladala Škotsku i došla na korak od plasmana, za šta će joj biti potreban jedan bod do kraja.



Regionalni okršaj odigrali su Sjeverna Makedonija i Slovenija, a domaćin je slavio rezultatom 2:1, dok su pobjede upisale i Austrija nad Izraelom 32:1) te Poljska u Latviji (0:3).



Nizozemska se u finišu spasila protiv Sjeverne Irske i preokrenula rezultat, tako da je sada mnogo bliže Eura. Konačan rezultat bio je 3:1, a sve golove domaćini postigli su nakon 83. minute.



Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo:



Grupa C:



Nizozemska – Sjeverna Irska 3:1



Grupa E:



Hrvatska – Mađarska 3:0

Slovačka – Vels 1:1



Grupa G:



Latvija – Poljska 0:3

S. Makedonija – Slovenija 2:1

Austrija – Izrael 3:1



Grupa I:



Belgija – San Marino 9:0

Rusija – Škotska 4:0



