Samo dva dana nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine djeli od susreta protiv Finske, koji se u subotu u okviru grupe J igra na zeničkom Bilinom polju (18.00 sati).

Foto: Klix.ba

Četvrtog dana priprema novinarima su na pres-konferenciji u Trening centru Nogometnog saveza u Zenici govorili pomoćni trener Elvir Rahimić te reprezentativci Muhamed Bešić i Haris Duljević.



–Pripremamo se najbolje što možemo za utakmicu. Sigurno je veliki gubitak što ne igra Edin Džeko,a li koga nema bez njega se može i mora. Mi moramo bez Džeke, da svi ostali daju sve od sebe da se njegov izostanak ne primjeti. Vidjet ćemo koliko je to moguće – kazao je Rahimić, koji je najavio da će biti nekih promjena u timu, ali da o tome odluku donosi selektor Robert Prosinečki.



–Svi smo svjesni da je ovo odlučujuća utakmica za nas, da bismo pobjedom zadržali izglede za plasman na Evropsko prvenstvo 2020. godine. Neriješeno ili poraz značio bi kraj tih nadanja – kazao je Rahimić, koji dodaje da su svi toga svjesni. Analizirali su, kazao je Rahimić, prvu utakmicu iz Finske, koju su izgubili s 0:2, kao i utakmicu između Finske i Italije.



On je najavio kako se, nakon što je sinoć zbog poštede propustio trening, večeras u pogon vraća i Miralem Pjanić, koji će u subotu biti kapiten.



-Nismo baš dobro startali u kvalifikacijama. Ako ćemo ostati u trci za play-off, ovo je vrlo važna utakmica, jer ako nam oni uzmu i bod već su se plasirali. Moramo dobiti ovu utakmicu – kazao je Bešić, koji dodaje kako se već jednom moraju plasirati i na Evropsko prvenstvo. Bešić napominje kako je atmosfera u timu dobra te da je najbitnije da su svi zajedno.



–Još nikada nisam vidio da se neko posvađao na treningu, ali to zajedništvo, jedinstvo, moramo pokazati i na terenu, na utakmici. Ne samo kada se družimo i pijemo kafu – ističe Bešić, koji je svjestan da mu fali utakmica, jer ne igra u svom klubu, engleskom Sheffieldu Unitedu.



Nije, podsjetio je Bešić, odradio pripreme s novim klubom, ali je spreman trkački. Ne bi mu, kaže, bilo teško da krene ni sa klupe, jer u timu ima i drugih igrača koji su spremni igrati. Međutim, teško će, kaže, biti nadoknaditi izostanak Džeke.



-Edin je glavni igrač i kapiten reprezentacije i ne treba ni pričati da će faliti. Ali, imamo dva napadača, koji će, nadamo se, odgovoriti zadatku – kaže Bešić.



Duljević je zbog povrede bio upitan za ovu utakmicu, ali se našao na spisku i trenira s ekipom.



-Nadam se dobroj atmosferi u subotu na Bilinom polju, da nas navijači podrže i da, ako Bog da, dobijemo.



Ovo nam je ključna utakmica i s pobjedom bismo se uključili u trku za plasman – kazao je Duljević, koji dodaje kako su svjesni da su svi podbacili u Finskoj.



-Ova reprezentacija, kada smo pravi, može igrati protiv bilo koga u svijetu. Kada nismo, vidjeli smo to u Finskoj i Armeniji, onda izgubimo i od malih selekcija – podvukao je Duljević.



(SCsport)