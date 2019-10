Splitska je policija u srijedu zbog prekršaja javnog reda i mira privela 24 osobe, među kojima je sedam osoba kriminalistički obrađeno zbog sumnje na preprodaju ulaznica za večerašnju kvalifikacijsku utakmicu nogometnih reprezentacija Hrvatske i Mađarske na Poljudu, doznaje se u četvrtak iz policije.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tijekom noći na području Splita nisu zabilježeni značajniji negativni sigurnosni događaji, rekli su policije.



Jučer je ukupno privedeno 24 osobe, među kojima su 23 hrvatska državljanina i jedan mađarski državljanin, uglavnom zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Od toga tri osobe su uz optužni prijedlog privedene na nadležni prekršajni sud. 'Sedam osoba je kriminalistički obrađeno i prekršajno prijavljeno zbog postojanja sumnje u preprodaju ulaznica, a od tih osoba oduzeto je 11 ulaznica', rekli su iz splitske policije.



Splitska policija je ranije danas dala upute navijačima koji idu na utakmicu i izvijestila o regulaciji prometa. Kako se navodi u priopćenju - osim za vozila policije, vozila s propusnicom i za stanare - od jutros u 7 sati uspostavljena je blokada prometa u ulici VIII. mediteranskih igara i to kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta "Hemingway" te na raskrižju ulice VIII. mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela.



Od 7,45 sati u ulici Put Lore su uspostavljeni blokadni punktovi, te je od rotora do TC Lidl u cijelosti onemogućen promet. Blokada prometa bit će uspostavljena sve do završetka osiguranja.



Osim za vozila HV-a, policije, stanara i javnog prijevoza od 16,30 sati će se uspostaviti blokada prometa u ulici Zrinsko-Frankopanskoj - od raskrižja s ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te u ulici Put Supavla - od raskrižja s ulicom Put Brodarice, navedeno je u priopćenju policije.



"Još jednom upozoravamo vozače da svoja vozila ne ostavljaju na mjestima gdje je zabranjeno zaustavljanje i pakiranje. Prometni redari će, zajedno s policijskim službenicima danas sankcionirati vozače nepropisno parkiranih vozila posebno u ulicama Zrinsko-Frankopanska, Hrvatske mornarice, Sedam Kaštela i Put Supavla, te će vozila za koja budu postojali uvjeti za premještanje, biti premještena. Ovo se ujedno odnosi i na nepropisno parkirana vozila po sredini kolnika naprijed navedenih cesta", naveli su iz splitske policije.





(Hina)