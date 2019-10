Nakon dvije godine Mato Jajalo je dobio priliku da na sedam reprezentativnih nastupa doda još poneki.

Foto: 24sata.info

Za A selekciju BiH debitovao je 2016. protiv Belgije a sada se našao na spisku Prosinečkog za duele sa Finskom i Grčkom u okviru kvalifikacija za Euro, nametnuvši se igrama u dresu italijanskog prvoligaša Udinesea.



"Činjenica je da sam igrao drugu ligu i bio sam svjestan da me je to zasigurno udaljilo iz kruga reprezentativaca. Međutim, u nogometu se ne može raditi ono što neko hoće, tako da sam i ja uprkos prilikama da negdje odem, na insistiranje predsjednika ostao u Palermu. Nakon isteka ugovora, otvorile su se druge mogućnosti, potpisao sam za prvoligaški klub u Italiji i smatram da su me igre na tom nivou vratile u krug reprezentativaca", rekao je Jajalo za zvaničnu stranicu Saveza.



U odnosu na period od prije dvije godine neke stvari su sada drugačije.



"Pratio sam sve vezano za reprezentaciju i naravno bh. ligu. Ovdje vidim dosta mlađu ekipu i pozitivniju atmosferu, što je jako dobro", rekao je.



U subotu slijedi utakmica sa Finskom, a tri dana kasnije i Grčkom.



"Svako od nas koje ovdje priželjkuje da bi mogao nastupati. Znam da moram dati sve od sebe, nametnuti se, a selektor će odlučiti ko će igrati. Mogu reći da mi je uvijek godilo kad dođem na okupljanje, jer ovdje su najbolji od igrača koje imamo. Sretan sam što sam ponovo tu, posebno sada sa ovom mladom i jako pozitivnom ekipom. Ovdje se čovjek može samo dobro osjećati", rekao je Jajalo.





(24sata.info)