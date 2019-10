Trent Alexander-Arnold, prvotimac Liverpoola i reprezentativac Engleske, izjavio je da sve duguje Jurgenu Kloppu koji mu je dao šansu da sa 18 godina zaigra za prvi tim "redsa".

Foto: 24sata.info

Alexander-Arnold je debitovao za Liverpool u oktobru 2016. godine, dvije sedmice nakon što je proslavio 18. rođendan. Od tada je odigrao 97 takmičarskih utakmica za prvi tim i postao reprezentativac Engleske.



"Kloppu dugujem zaista sve. Bez njega, ko zna šta bi se dogodilo. On mi je pružio najviše mogućnosti, čak više i nego sam mogao tražiti. U mene je lično uložio puno povjerenje i vjeru, a ja pokušavam da mu se odužim svaki put kad to učini", kazao je 21-godišnji Alexander-Arnold.



Klopp je četiri godine na klupi "redsa", a prema riječima Alexander-Arnolda očigledno je da njemački trener ima dovoljno hrabrosti da pruži šansu mladim igračima.



"U prvih nekoliko sedmica, od kada je došao, bio je na akademiji i posmatrao mlade momke, a to nam je dalo više vjere i dao je obećanje da će koristiti mlade igrače i pružiti nam šansu. Pokazao je tokom četverogodišnjeg perioda da je mladim igračima davao šanse i pružio im mogućnost da igraju. Očito je da sam ja jedan od omladinaca koji su mu se odužili. Izuzetno sam mu zahvalan i nadam se da će ostati još barem četiri godine", istakao je sjajni desni bek.



Liverpool igra sjajno ove sezone. U Premier ligi Engleske ostvario je maksimalnih osam pobjeda i lider je sa čak osam bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Manchester City. Jedini ovosezonski poraz "redsi" su pretrpjeli u Ligi šampiona od Napolija rezultatom 0:2. Ipak, u drugom kolu grupe "E" savladali su RB Salzburg 4:3 i zauzimaju drugo mjesto s tri boda.



Alexander-Arnold ove je sezone igrao u svih 12 takmičarskih utakmica Liverpoola.





(AA)