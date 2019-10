Nakon što je juče dobio poziv selektora Prosinečkog Dino Hotić kasno sinoć stigao je u kamp u Zenici.

Foto: 24sata.info

"Pratio sam utakmice reprezentacije i prije. Naravno, poznajem sve igrače, neke i lično kao Pirića sa kojim nastupam u Mariboru", kaže na početku razgovora Hotić, i nastavlja:



"Jako sam sretan što sam sad i ja dio ove reprezentacije i što sam dobio poziv selektora".



Odmah nakon dozvole FIFA-e o promjeni sportskog državljanstva, uslijedio je i poziv za selekciju BiH, da li je to bilo iznenađenje ili si ipak to očekivao?



"Priznajem da me poziv iznenadio. Prvo su mi čestitali što sam dobio 'zeleno svjetlo' za nastup za selekciju BiH, a nedugo zatim uslijedio je i poziv i morao sam hitno da krenem na okupljanje. Nisam čak ni bio u Mariboru, ali sam se brzo organizirao i uspio da dođem, tako da već danas mogu trenirati".



Ko je bio više ponosan, ti ili tvoji roditelji?



"Čast je nositi dres reprezntacije. Moji roditelji su iz Bosne i Hercegovine i bili su jako ponosni kad su čuli da sam pozvan, isto kao i ja. To je ne samo stepenica više u mojoj karijeri, već i prilika da se dokažem i osjetim šta to znači igrati ovdje pred bh. publikom za koju znam od ranije da je veoma posvećena reprezentaciji".



Očekuješ li i prvi nastup već u subotu protiv Finske?



"Ne očekujem baš da ću odmah i nastupiti, jer sve se desilo nekako na brzinu, ali sigurno da to priželjkujem, kao i svaki igrač. Ja ću se potruditi da na treninzima pokažem šta znam, a selektor će odlučiti da li ću igrati".





(24sata.info)