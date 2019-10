Fudbaleri Tottenhama se nalaze u krizi, ali menadžer Mauricio Pochettino tvrdi da ima podršku predsjednika kluba Daniela Levyja.

Mauricio Pochettino / 24sata.info

Osim što su ispali od niželigaša Colchestera u Liga kupu, “pijetlovi” su u posljednja dva duela, protiv Bayerna u Ligi šampiona i Brightona u Premier ligi primili čak deset golova i pretrpjeli dva teška poraza 2:7 i 0:3, prenosi Anadolu Agency (AA).



No, Pochettino je na globalnom samitu o fudbalu, koji se održava u Kataru, rekao da s predsjednikom održava dobre odnose.



“Izvanredno je imati takvu podršku. Uvijek mu govorim da ga pored toga što je predsjednik kluba smatram i prijateljem. Fudbal nije drama, to je strast i ne možemo ga odvojiti od emocija. Ali, zbog posljednjih rezultata ne možemo ovaj sport učiniti fantastičnim kao što jeste. Moram učiti iz poraza da bi prelazili naš limit, a to počinje tako što prihvatite da ne možete uvijek pobjeđivati i da protivnik također naporno radi i ulaže napor. Uvijek morate dostojanstveno reagovati na rezultat, bez obzira na to da li je dobar ili loš”, naglasio je 47-godišnji Pochettino.



Tottenham je nakon osam kola Premier lige na devetom mjestu s 11 bodova.



U grupi “B” Lige šampiona, takmičenja u kojem su “pijetlovi” igrali finale prošle sezone, zauzimaju treće mjesto s jednim bodom, koliko ima i posljednjeplasirani Olympiakos. Ispred su Bayern sa šest i Crvena zvezda sa tri boda.



Argentinski trener na klupu Tottenhama je stigao 2014. godine. Prethodno je vodio Espanyol u kojem je završio igračku karijeru i Southampton.





(AA)