Prelazak Zlatana Ibrahimovića u ljeto 2009. iz Intera u Barcelonu bio je transfer desetljeća.

Švedski napadač je u to vrijeme bio najbolji i najatraktivniji golgeter Starog kontinenta i Barcelona je očekivala da će s njim u vrhu napada godinama dominirati europskim nogometom. Inter je zauzvrat dobio keš i Samuela Eto'oa.



Zlatan je na Camp Nouu počeo odlično, no sreća nije dugo trajala. Prgavi Šveđanin nikako nije uspijevao pronaći zajednički jezik s taštim Guardiolom kojem se nije sviđalo što Ibra ne trpi šablonski nogomet koji je Španjolac forsirao. Ibrahimović je preselio na klupu, a priliku umjesto njega dobio je Bojan Krkić. Odnos između Pepa i Zlatana tada je nepovratno uništen, a Ibrahimović je i godinama poslije tvrdio da mu nije jasno zbog čega ga Guardiola nije volio.



Nakon odlaska iz Barcelone u Milan Ibra je poručio da mu Guardiola nikada nije rekao zbog čega više nije igrao te da on jednostavno ne može sjediti na klupi dok igraju neki drugi koji su ispod njegovog nivoa.



Španjolski mediji tada su pisali da je Leo Messi krivac što je Šveđanin ispao iz momčadi. Ovih su dana objavili da je za Messija Ibrahimović predstavljao opasnost i prije nego što je došao na Camp Nouu.



Čim je čuo da ja transfer realiziran, Messi je poslao Guardiolu sms poruku u kojoj je pitao mora li se plašiti za svoje mjesto u momčadi.



''Vidim da nisam više važan za momčad'', napisao je Pepu Leo.



Pep je pokušao napraviti mjesta za obojicu, ali to nije bilo moguće. Messi je tada završio u vrhu napada, Krkić na krilu, a Ibrahimović na klupi. Tada je bilo jasno da je vrijeme da Ibra ode.



Ibra je postigao 21 gol u dresu Barcelone u 45 nastupa, a većinu drugog dijela sezone odgledao je s klupe, piše Index.





