Zlatko Dalić u četvrtak će prvi put kao selektor Hrvatske igrati u Splitu. Čak šest izbornika vodilo je Vatrene na Poljudu, a pobijedio je samo Slaven Bilić. Dalića je najavio da će pola Livna doći na utakmicu protiv Mađarske.

“Jako se veselim toj utakmici. Da na Poljudu ima 100.000 mjesta, sve bi bilo puno. Ulaznice su rasprodane u jednom danu, a to je jasan znak koliko Split i Dalmacija vole reprezentaciju. Prethodnih godina izgubio se taj kult, ali sad je opet tu. Svi dišemo kao jedan i jedva čekamo ovu utakmicu”, rekao je Dalić.

Pobjedom protiv Mađarske, Dalić i društvo bi mogli zakoračiti na Evropsko prvenstvo. Mađari u Split dolaze u velikim problemima.

“Ostali su bez Nagyja, imaju nezgodnog Salaija, ali ako se mi postavimo kao protiv Slovačke, onda nećemo imati velikih problema. Oni će igrati bunker, morat ćemo paziti na prekide, imaju dugačak aut. To su opasnosti koje nas čekaju, ne smijemo srljati, ne smijemo stvarati pritisak da moramo pobijediti… Ako ćemo igrati kako treba, neće biti nekih velikih problema”, dodao je selektor Hrvatske.

Hrvatska na Poljudu nije igrala od 2015. i utakmice protiv Italije. Tad je bilo prazno, sad se očekuje 30.000 gledatelja i navijanje od prve minute.

“Idem drugačije nego što sam išao na Azerbajdžan, bit ću pametniji za to iskustvo. Uvijek sam malo nervozan kad dođem u reprezentaciju, mala neizvjesnost… Bio sam u Livnu, dolazi pola mog Livna na utakmicu. Iskreno, baš me veseli ta utakmica, veseli me ambijent, navijanje… Moramo biti pametnih glava, ući u susret najbolje što znamo i razveseliti cijelu Hrvatsku. To što Hrvatska nije dugo igrala u Splitu ne ide nikome na ponos, kad nismo igrali, pitalo se zašto ne igramo, sad kad igramo, pita se zašto igramo. Hrvatska igra u hrvatskom Splitu, a to je najvažnije od svega”, zaključio je Dalić.

